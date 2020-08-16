Гарсия – о победе над «Манчестер Сити»: «Лион» выиграл тактическую битву. Нам очень помогли замены»

Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия назвал слагаемые успеха в четвертьфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (3:1). Лионцы – седьмая команда Франции.
«Горд своими футболистами. Мы понимали, что играем с топ-клубом и не являемся фаворитами. Нам помог крепкий командный дух. Каждый работал на общее благо. Также помогли замены.
Мы выиграли тактическую битву. Все решили замены. Впереди новые препятствия, мы постараемся их преодолеть», – цитирует тренера УЕФА.
- «Сити» третий сезон подряд вылетает из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
- В полуфинале «Лион» сыграет с «Баварией».
- «Сити» в сентябре стартует в АПЛ.
Источник: УЕФА