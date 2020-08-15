Черчесов и Нурмагомедов посетили матч «Локомотив» – «Краснодар»

Усач замену себе ищет.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:0). Гол забил Алексей Миранчук – футболист сборной.
Рядом с Черчесовым футбол смотрел российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Видео доступно ниже.
- У Нурмагомедова летом умер отец.
- Сборная России 3 сентября сыграет в Лиге наций против сербов.
- Россияне не играют с ноября.
Главный тренер сборной и чемпион UFC на футболе. Этого болельщика лучше не злить@MatchTV#НашиПарни #футбол pic.twitter.com/42aN8YRA6k— Сборная России (@TeamRussia) August 15, 2020