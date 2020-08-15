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    Черчесов и Нурмагомедов посетили матч «Локомотив» – «Краснодар»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил матч второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром» (1:0). Гол забил Алексей Миранчук – футболист сборной.

    Рядом с Черчесовым футбол смотрел российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов. Видео доступно ниже.

    • У Нурмагомедова летом умер отец.
    • Сборная России 3 сентября сыграет в Лиге наций против сербов.
    • Россияне не играют с ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    15.08.2020 22:47
    Комментарии3
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      Рейтинг: +323

      mp7700 1 час назад

      Усач замену себе ищет.

      0
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      Рейтинг: +5982

      Борат 2 часа назад

      Ну и рылы ! Нерусь какая-то !
      Гыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      paracetamol 2 часа назад

      Соизволили, мля, тошноту смотреть. В Ростов надо было ехать!

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