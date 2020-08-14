Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Спартака»?
    3 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?

    Егоров: «У «Спартака» есть предложения по Тилю и Рассказову»

    «Спартак» может отпустить в другие клубы Николая Рассказова и Гуса Тиля. Предложения есть, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

    «Газизов сказал, что у «Спартака» есть предложение по игроку, которого не было на поле в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

    По моей информации, это двое: Рассказов и Тиль», – написал инсайдер Егоров в телеграме.

    • Егоров сообщал, что Рассказов перейдет в «Динамо» или «Локомотив» за 2 миллиона евро.
    • Тиль – самый дорогой трансфер в истории «Спартака».
    • Москвичи идут в РПЛ на первом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2020 23:14
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +895

      Alex Flash 47 минут назад

      В Динамо,наверно ,еще острее проблема

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14299

      vka1970 52 минуты назад

      Рассказова забирайте, а вот по Тилю вам пободаться придётся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9770

      derrik2000 58 минут назад

      Рассказову успехов в Динамо.
      Интересно, а ЗМС Кутепов им, случаем, тоже не сгодится???
      А что?
      Уже имеет ЗВАНИЕ!
      ))))))))))))))))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6269

      JTherry > derrik2000 35 минут назад

      так всех разбазаришь)) играть-то кто будет? пока еще в защиту никого не купили, и не понятно, купят ли... но нужно ее укреплять, черт возьми!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9770

      derrik2000 > JTherry 27 минут назад

      Так всё делается одновременно: одних продают, других покупают.
      Тем более, что денег на это трансферное окно выделено много.
      Игроки, которых нужно купить, думаю, уже определены, а о тех, кого нужно продать - и я что-то присоветую... )))
      Может, на фланг, всё таки Лала купят (уж больно хорош), а в опорную зону - ... пусть ещё поищут...
      "Выжигающий" нужен, ох, как нужен!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98845
    #2
    zigbert
    78467
    #3
    Рубик Докоян
    77178
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru