Егоров: «У «Спартака» есть предложения по Тилю и Рассказову»

«Спартак» может отпустить в другие клубы Николая Рассказова и Гуса Тиля. Предложения есть, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.

«Газизов сказал, что у «Спартака» есть предложение по игроку, которого не было на поле в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).

По моей информации, это двое: Рассказов и Тиль», – написал инсайдер Егоров в телеграме.