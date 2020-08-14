Егоров: «У «Спартака» есть предложения по Тилю и Рассказову»

«Спартак» может отпустить в другие клубы Николая Рассказова и Гуса Тиля. Предложения есть, сообщил бывший журналист «Спорт-Экспресса» и «Советского спорта» Сергей Егоров.
«Газизов сказал, что у «Спартака» есть предложение по игроку, которого не было на поле в матче второго тура РПЛ против «Ахмата» (2:0).
По моей информации, это двое: Рассказов и Тиль», – написал инсайдер Егоров в телеграме.
- Егоров сообщал, что Рассказов перейдет в «Динамо» или «Локомотив» за 2 миллиона евро.
- Тиль – самый дорогой трансфер в истории «Спартака».
- Москвичи идут в РПЛ на первом месте.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова