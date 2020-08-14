«Оренбург» арендовал у «Урала» Мамина и Насырова

«Урал» объявил о переходе в «Оренбург» двух защитников – Артема Мамина и Исламжана Насырова.
Оба футболиста перебрались в команду, выступающую в ФНЛ, на правах аренды до конца сезона.
«Мы желаем парням получать как можно больше игровой практики, прогресса и хорошей игры!» – говорится в заявлении пресс-службы екатеринбургского клуба.
Мамин и Насыров выступают за «Урал» с лета 2019 года.
Молодые футболисты #ФКУрал Артем Мамин и Исламжан Насыров проведут этот сезон в аренде в @fcorenburg. Мы желаем парням получать как можно больше игровой практики, прогресса и хорошей игры! pic.twitter.com/yulfwctRPb— ФК Урал (@FCURAL) August 14, 2020