Sport24: Кокорин пропустит игры с «Ахматом» и «Уфой»

Надо было как М.Ю. с Оуэном контракт подписывать...Сколько матчей отыграл,столько и денег.Плюс премиальные.За голы ,передачи и т.д.
Форвард «Спартака» Александр Кокорин получил травму икроножной мышцы, из-за чего пропустит игры 2-го и 3-го тура тура РПЛ с «Ахматом» и «Уфой», пишет Sport24.
Повреждение оказалось серьезней, чем предполагалось изначально. Восстановление потребует более длительного срока.
«Спартак» встретится с «Ахматом» 14 августа, с «Уфой» – 19 августа.
- В 1-м туре москвичи сыграли вничью с «Сочи» – 2:2.
- Кокорин подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».