Sport24: Кокорин пропустит игры с «Ахматом» и «Уфой»

Форвард «Спартака» Александр Кокорин получил травму икроножной мышцы, из-за чего пропустит игры 2-го и 3-го тура тура РПЛ с «Ахматом» и «Уфой», пишет Sport24.

Повреждение оказалось серьезней, чем предполагалось изначально. Восстановление потребует более длительного срока.

«Спартак» встретится с «Ахматом» 14 августа, с «Уфой» – 19 августа.