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    Sport24: Кокорин пропустит игры с «Ахматом» и «Уфой»

    Форвард «Спартака» Александр Кокорин получил травму икроножной мышцы, из-за чего пропустит игры 2-го и 3-го тура тура РПЛ с «Ахматом» и «Уфой», пишет Sport24.

    Повреждение оказалось серьезней, чем предполагалось изначально. Восстановление потребует более длительного срока.

    «Спартак» встретится с «Ахматом» 14 августа, с «Уфой» – 19 августа.

    • В 1-м туре москвичи сыграли вничью с «Сочи» – 2:2.
    • Кокорин подписал со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:56
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2565

      mutabor0992 7 минут назад

      Надо было как М.Ю. с Оуэном контракт подписывать...Сколько матчей отыграл,столько и денег.Плюс премиальные.За голы ,передачи и т.д.

      0
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      Рейтинг: +3676

      Виталий Орехов 12 минут назад

      А я ранее писал, что казачок то засланный, а точнее это конь. Троянский.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2565

      mutabor0992 12 минут назад

      Вот это усиление.Соперники аж ссуться от смеха...

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 17 минут назад

      Началось б...ть...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +249

      Радио1000шумеров 23 минуты назад

      Где повреждение получил? В подпольном казино пробкой от шампанского?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1714

      Евгений Агеев 39 минут назад

      Что за прикол такой. Он вообще то играть будет? Или мы второго Ананидзе получили?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24874

      zra78 43 минуты назад

      Может вот настоящая причина,что не в Локо и Зените....

      1
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      Рейтинг: +1833

      neim 46 минут назад

      Коронавирус ?

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      Рейтинг: +3508

      Томик 47 минут назад

      Рискует, ой рискует... 80% населения страны согласно так рисковать. Цифра приблизительная, естественно.

      0
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      Рейтинг: +5761

      Борат 49 минут назад

      главное чтобы аванс и получку не пропустил !!!
      гыгыгыггы

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