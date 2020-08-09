Лесовой и Луценко – в основе «Арсенала» на матч с «Ахматом»

«Арсенал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Туле, начало – в 19:00 по московскому времени.
«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Довбня, Бауэр, Горбатенко, Пантелеев, Лесовой, Хлусевич, К. Кангва, Луценко.
Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ткачев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Умаев.
Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Х. Кадыров, Исмаэл, Садулаев, Харин, А. Кадыров, Понсе.
Стартовые составы команд на матч #АрсеналАхмат#ТинькоффРПЛ #АрсеналАхмат pic.twitter.com/1Tz38W70N1— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 9, 2020