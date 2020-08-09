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    Лесовой и Луценко – в основе «Арсенала» на матч с «Ахматом»

    «Арсенал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Туле, начало – в 19:00 по московскому времени.

    «Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Довбня, Бауэр, Горбатенко, Пантелеев, Лесовой, Хлусевич, К. Кангва, Луценко.

    Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ткачев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Умаев.

    Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Х. Кадыров, Исмаэл, Садулаев, Харин, А. Кадыров, Понсе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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