Лесовой и Луценко – в основе «Арсенала» на матч с «Ахматом»

«Арсенал» и «Ахмат» назвали стартовые составы на матч 1-го тура чемпионата России. Игра пройдет сегодня в Туле, начало – в 19:00 по московскому времени.

«Арсенал»: Шамов, Григалава, Беляев, Довбня, Бауэр, Горбатенко, Пантелеев, Лесовой, Хлусевич, К. Кангва, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Комбаров, Хагуш, Денисов, Ткачев, Чаушич, Э. Кангва, Костадинов, Громыко, Ковалев, Аджоев, Минаев.

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Ненахов, Нижич, Богосавац, Иванов, Тимофеев, Ильин, Бериша, Швец, Умаев.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Х. Кадыров, Исмаэл, Садулаев, Харин, А. Кадыров, Понсе.