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    Депай опубликовал фото из раздевалки «Лиона» после победы над «Ювентусом» по сумме двух встреч

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома победил «Лион» со счетом 2:1, но вылетел из турнира из-за гостевого поражения 0:1.

    После игры форвард французской команды Мемфис Депай опубликовала в твиттере фото из раздевалки.

    «Четвертьфинал», – подписал снимок голландец.

    • В 1/4 финала ЛЧ «Лион» сыграет с «Манчестер Сити».
    • Матч состоится 15 августа в Лиссабоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Мемфиса Депая

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