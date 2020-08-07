Депай опубликовал фото из раздевалки «Лиона» после победы над «Ювентусом» по сумме двух встреч

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» дома победил «Лион» со счетом 2:1, но вылетел из турнира из-за гостевого поражения 0:1.

После игры форвард французской команды Мемфис Депай опубликовала в твиттере фото из раздевалки.

«Четвертьфинал», – подписал снимок голландец.