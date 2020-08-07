«Химки» арендовали у «Локомотива» Идову

Левый защитник Брайан Идову перешел из «Локомотива» в «Химки».
Подмосковный клуб взял в аренду 28-летнего футболиста до конца сезона-2020/21.
«Приветствуем Брайана в «Химках» и желаем удачных выступлений за нашу команду!» – говорится в заявлении пресс-службы.
- Идову выступает за «Локо» с июля 2018 года.
- За два сезона нигериец с российским паспортом провел 38 матчей, результативными действиями не отличался.
- Следующим летом он станет свободным агентом.
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Источник: Официальный сайт «Химок»