«Химки» арендовали у «Локомотива» Идову

Левый защитник Брайан Идову перешел из «Локомотива» в «Химки».

Подмосковный клуб взял в аренду 28-летнего футболиста до конца сезона-2020/21.

«Приветствуем Брайана в «Химках» и желаем удачных выступлений за нашу команду!» – говорится в заявлении пресс-службы.

Идову выступает за «Локо» с июля 2018 года.

За два сезона нигериец с российским паспортом провел 38 матчей, результативными действиями не отличался.

Следующим летом он станет свободным агентом.