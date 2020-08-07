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    «Химки» арендовали у «Локомотива» Идову

    Левый защитник Брайан Идову перешел из «Локомотива» в «Химки».

    Подмосковный клуб взял в аренду 28-летнего футболиста до конца сезона-2020/21.

    «Приветствуем Брайана в «Химках» и желаем удачных выступлений за нашу команду!» – говорится в заявлении пресс-службы.

    • Идову выступает за «Локо» с июля 2018 года.
    • За два сезона нигериец с российским паспортом провел 38 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Следующим летом он станет свободным агентом.

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    Источник: Официальный сайт «Химок»

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    Сегодня, 18:05
    Комментарии5
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      Рейтинг: +4760

      Hektor 84 2 минуты назад

      Ну всё! Химки фарм клуб Локомотива)))

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      Рейтинг: +10

      clinink.miltedo 5 минут назад



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      Рейтинг: +1175

      PAREVG. 45 минут назад

      Ураааааа, избавились. Еще бы от деревянного Эдера избавится, и вообще хорошо

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      Рейтинг: +33

      JuicyG > PAREVG. 32 минуты назад

      Да,все по твоему сценарию идёт, безмозглый расист

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      Рейтинг: +1175

      PAREVG. > JuicyG 20 минут назад

      Да, расист, но, радуюсь не поэтому, во первых. он игрок ротации, во вторых. не смотря на наличие Российского паспорта - легионер, а в Локо перебор легионеров. в третьих, он не уровня Локо, вот Химки, да, его.
      И Эдер, что я не прав??? Он может принять мяч спиной к воротам, немного подержать, и все, дальше или неточный пас или просто потеря, от Фарфана пользы было в разы больше.

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