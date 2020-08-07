«Тамбов» арендовал защитника «Родины» Головню

«Тамбов» объявил о переходе центрального защитника Александра Головни из «Родины».
Клуб РПЛ взял в аренду 21-летнего футболиста до конца сезона-2020/21.
Головня выбрал 12-й игровой номер.
«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в «Тамбове» и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» – говорится в заявлении пресс-службы.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВИЧКА: АЛЕКСАНДР ГОЛОВНЯСостав «Тамбова» на правах аренды пополнил защитник клуба «Родина» Александр Головня. Соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на один сезон.Подробности https://t.co/0Bzlfcow71 pic.twitter.com/s6WgwuaC7X— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 7, 2020