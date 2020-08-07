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    «Тамбов» арендовал защитника «Родины» Головню

    «Тамбов» объявил о переходе центрального защитника Александра Головни из «Родины».

    Клуб РПЛ взял в аренду 21-летнего футболиста до конца сезона-2020/21.

    Головня выбрал 12-й игровой номер.

    «Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в «Тамбове» и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» – говорится в заявлении пресс-службы.

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    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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