«Тамбов» арендовал защитника «Родины» Головню

«Тамбов» объявил о переходе центрального защитника Александра Головни из «Родины».

Клуб РПЛ взял в аренду 21-летнего футболиста до конца сезона-2020/21.

Головня выбрал 12-й игровой номер.

«Руководство и весь коллектив нашего клуба желает новичку скорейшей адаптации в «Тамбове» и как можно чаще радовать болельщиков надежной и уверенной игрой!» – говорится в заявлении пресс-службы.