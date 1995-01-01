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    Савин – об Уткине: «Человек не поленился приехать ко мне и лично поздравить с миллионом подписчиков в блоге»

    Экс-игрок сборной России и блогер Евгений Савин в интервью ютуб-каналу «Редакция» рассказал об отношениях с Василием Уткиным.

    «Честно говоря, я не смотрел этот выпуск. Я не так много смотрю контента на ютуб, но мне кинули, что Вася про меня что-то сказал.

    Я видел Уткина не так давно. Он поздравил меня с миллионом подписчиков в блоге. Человек не поленился приехать ко мне и лично поздравить. Мне было приятно. И я, конечно, был удивлен. Мы с ним абсолютно хорошо пообщались. Я к нему отношусь с большим уважением.

    Почему он говорит, что я глупый и что у меня звездняк? Может быть, так и есть. Я не буду Васю обсуждать и осуждать. Это его мнение. У каждого свое мнение, и я готов с этим мириться. Для кого-то я звездный охреневший чувак, который думает только о прическе. А для кого-то я парень, который собирает деньги на квартиру за день. Ну не знаю. Вася там про меня так сказал, а потом приехал лично поздравил. Но я отношусь к нему с уважением», – заявил Савин.

    Уткин: «Интересно, как Женя Савин столько лет в футбол-то играл? Реально, до самого конца жила надежда выбиться в Месси?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Редакция»

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