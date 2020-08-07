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  • Савин – об Уткине: «Человек не поленился приехать ко мне и лично поздравить с миллионом подписчиков в блоге»

Савин – об Уткине: «Человек не поленился приехать ко мне и лично поздравить с миллионом подписчиков в блоге»

7 августа 2020, 09:53
6

Экс-игрок сборной России и блогер Евгений Савин в интервью ютуб-каналу «Редакция» рассказал об отношениях с Василием Уткиным.

«Честно говоря, я не смотрел этот выпуск. Я не так много смотрю контента на ютуб, но мне кинули, что Вася про меня что-то сказал.

Я видел Уткина не так давно. Он поздравил меня с миллионом подписчиков в блоге. Человек не поленился приехать ко мне и лично поздравить. Мне было приятно. И я, конечно, был удивлен. Мы с ним абсолютно хорошо пообщались. Я к нему отношусь с большим уважением.

Почему он говорит, что я глупый и что у меня звездняк? Может быть, так и есть. Я не буду Васю обсуждать и осуждать. Это его мнение. У каждого свое мнение, и я готов с этим мириться. Для кого-то я звездный охреневший чувак, который думает только о прическе. А для кого-то я парень, который собирает деньги на квартиру за день. Ну не знаю. Вася там про меня так сказал, а потом приехал лично поздравил. Но я отношусь к нему с уважением», – заявил Савин.

Уткин: «Интересно, как Женя Савин столько лет в футбол-то играл? Реально, до самого конца жила надежда выбиться в Месси?»

Источник: Ютуб-канал «Редакция»
Россия. Премьер-лига Савин Евгений Уткин Василий
Комментарии (6)
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SanInstructor
1596788836
рыбак рыбака...
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Spartak Piter
1596795142
Да у всех там свои скелеты в шкафах, главное не забывать, что позор СБГТ (зянитовский филиал ЛГБТ в футболе)))
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kvm
1596798754
вася пожрать приехал в гости
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ivany4
1596798886
А где здесь про футбол?!?!?! Или это филиал программы скандалы, сплетни расследования???
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paracetamol
1596805836
За что же, не боясь греха, кукушка славит петуха? За то, что славит он кукушку!
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Hektor 84
1596815251
Дожились! Поздравляют в связи с миллионным подписчиком! Вот время пришло бегают как е бну тые с телефонами и камерами. Еще больше убивает когда люди проё бываются на работе и смотрят эти тик токи и прочую ху йню. Пришло время клоунов и даунов подражателей.
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