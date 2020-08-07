The Telegraph: Лэмпард хочет продать Жоржиньо и заменить его Райсом

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард намерен этим летом внести изменения в линию полузащиты команды.

По информации The Telegraph, английский специалист согласен на продажу Жоржиньо. Клуб ждет предложений по итальянцу от «Ювентуса».

Если хавбека купят, то вырученные средства Лэмпард планирует направить на приобретение Деклана Райса из «Вест Хэма».

21-летний воспитанник «Челси» хочет вернуться на «Стэмфорд Бридж», однако трансферу может помешать цена игрока – 65 миллионов фунтов.