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    «Матч ТВ»: переход Чернова из «Крыльев Советов» в «Ахмат» сорвался

    Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов больше не интересен «Ахмату».

    По информации «Матч ТВ», грозненский клуб вышел из борьбы за 24-летнего футболиста после подписания Александра Пуцко.

    «Ахмат» имел предварительную договоренность по трансферу Чернова, однако в последний момент «Крылья» взяли паузу в переговорах.

    Это связано с возможным уходом из самарской команды Тараса Бурлака, на которого всерьез претендует тульский «Арсенал».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.08.2020 23:25
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      fluinty.bawaype 3 минуты назад


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      Рейтинг: +648

      elessar arnor 16 минут назад

      какой чемпионат, такие и интриги

      0
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      Рейтинг: +1502

      ALEX ML 32 минуты назад

      Какая интрига мля

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