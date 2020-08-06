«Матч ТВ»: переход Чернова из «Крыльев Советов» в «Ахмат» сорвался

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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов больше не интересен «Ахмату».
По информации «Матч ТВ», грозненский клуб вышел из борьбы за 24-летнего футболиста после подписания Александра Пуцко.
«Ахмат» имел предварительную договоренность по трансферу Чернова, однако в последний момент «Крылья» взяли паузу в переговорах.
Это связано с возможным уходом из самарской команды Тараса Бурлака, на которого всерьез претендует тульский «Арсенал».