«Ахмат» продлил контракт с Ивановым до 2021 года

«Ахмат» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Олегом Ивановым.

Стороны продлили контракт до конца сезона-2020/21.

Олег Иванов подписал новый контракт с грозненцами, рассчитанный до конца сезона 2020/21.За «Ахмат» полузащитник выступает с 2012 года, сыграв около 230 игр в чемпионате и Кубке России. pic.twitter.com/k0O6pDxHJj