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    «Ахмат» продлил контракт с Ивановым до 2021 года

    «Ахмат» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Олегом Ивановым.

    Стороны продлили контракт до конца сезона-2020/21.

    • Иванов выступает за «Ахмат» с 2012 года.
    • В его активе 229 матчей, 16 голов и 29 ассистов.
    • Во вторник хавбек отметил свое 34-летие.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Ахмата»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7078

      paracetamol 1 час назад

      Он же вроде куда-то уходить намылился?

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