«Ахмат» продлил контракт с Ивановым до 2021 года

Он же вроде куда-то уходить намылился?
«Ахмат» объявил о заключении нового соглашения с полузащитником Олегом Ивановым.
Стороны продлили контракт до конца сезона-2020/21.
- Иванов выступает за «Ахмат» с 2012 года.
- В его активе 229 матчей, 16 голов и 29 ассистов.
- Во вторник хавбек отметил свое 34-летие.
Олег Иванов подписал новый контракт с грозненцами, рассчитанный до конца сезона 2020/21.За «Ахмат» полузащитник выступает с 2012 года, сыграв около 230 игр в чемпионате и Кубке России. pic.twitter.com/k0O6pDxHJj— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) August 6, 2020