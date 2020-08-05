«Милан» объявил о переходе защитника «Лиона» Калюлю

Раньше Милан из Франции покупал 20-летнего Гуркюффа - открытие сезона, безальтернативного игрока основы Ренна, а теперь 20-летнего ноунэйма, которого в основном Лионе даже на замену не разу не выпустили. В 19-летнего Барда лионцы верят так, что ему карт-бланш готовы слева в обороне выдать, отбиваясь от предложений Баварии, а 20-летний Калюлю даже на тренировках с основной редкий гость. Эх, совсем обмельчали миланцы.
Правый защитник «Лиона» Пьер Калюлю перешел в «Милан».
20-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт на пять сезонов.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 480 тысяч евро.
- Калюлю – воспитанник «Лиона».
- За основную команду фулбек дебютировать не успел.
- «Милан» в прошлом сезоне финишировал шестым в Серии А и сыграет в Лиге Европы.