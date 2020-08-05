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    «Милан» объявил о переходе защитника «Лиона» Калюлю

    Правый защитник «Лиона» Пьер Калюлю перешел в «Милан».

    20-летний футболист заключил с итальянским клубом контракт на пять сезонов.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 480 тысяч евро.

    • Калюлю – воспитанник «Лиона».
    • За основную команду фулбек дебютировать не успел.
    • «Милан» в прошлом сезоне финишировал шестым в Серии А и сыграет в Лиге Европы.

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    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 08:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5033

      Viper for CSKA 24 минуты назад

      Раньше Милан из Франции покупал 20-летнего Гуркюффа - открытие сезона, безальтернативного игрока основы Ренна, а теперь 20-летнего ноунэйма, которого в основном Лионе даже на замену не разу не выпустили. В 19-летнего Барда лионцы верят так, что ему карт-бланш готовы слева в обороне выдать, отбиваясь от предложений Баварии, а 20-летний Калюлю даже на тренировках с основной редкий гость. Эх, совсем обмельчали миланцы.

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