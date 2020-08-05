«Спартак»: «Ломовицкого, Тимофеева, Мелкадзе, Гулиева продадим или отдадим в аренду. Это не игроки основы»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, кого клуб отпустит в другие команды. Их тренерский штаб в основе не видит.

«Решение по игрокам принято вместе с тренерским штабом. Александр Ломовицкий, Артем Тимофеев, Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Сейчас они не являются игроками основы главной команды», – сказал Газизов на встрече с журналистами.