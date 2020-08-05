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    «Спартак»: «Ломовицкого, Тимофеева, Мелкадзе, Гулиева продадим или отдадим в аренду. Это не игроки основы»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, кого клуб отпустит в другие команды. Их тренерский штаб в основе не видит.

    «Решение по игрокам принято вместе с тренерским штабом. Александр Ломовицкий, Артем Тимофеев, Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Сейчас они не являются игроками основы главной команды», – сказал Газизов на встрече с журналистами.

    • В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» финишировал седьмым.
    • Новая кампания стартует 8 августа.
    • Газизов работает в клубе с июля.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    05.08.2020 22:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +365

      Николай71 25 минут назад

      Правильное решение.

      2
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      Рейтинг: +1959

      Челнинец 26 минут назад

      этих можно, лишний багаж, Глушенкова придержать, шанс надо дать, раскроется парень. Потенциал хорош)

      1
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      Рейтинг: +1445

      Puddle 1 час назад

      В базарный день у тарасоффки поставить их к забору и ценник каждому на лоб повесить. За кг естественно. ГыГыГы

      0
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      Рейтинг: +543

      Artemka444 1 час назад

      в этом сезоне в 10 ку бы вам вам попасть с вашей основой!!!!!!

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      Рейтинг: +4714

      Hektor 84 > Artemka444 15 минут назад

      Это не игроки основы

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      Рейтинг: +543

      Artemka444 1 час назад

      так можно всю команду разогнать!!!!!!!!!!!!!!!

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