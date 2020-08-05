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  • «Спартак»: «Ломовицкого, Тимофеева, Мелкадзе, Гулиева продадим или отдадим в аренду. Это не игроки основы»

«Спартак»: «Ломовицкого, Тимофеева, Мелкадзе, Гулиева продадим или отдадим в аренду. Это не игроки основы»

5 августа 2020, 22:58
30

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, кого клуб отпустит в другие команды. Их тренерский штаб в основе не видит.

«Решение по игрокам принято вместе с тренерским штабом. Александр Ломовицкий, Артем Тимофеев, Георгий Мелкадзе и Аяз Гулиев будут либо проданы, либо уйдут в аренду. Сейчас они не являются игроками основы главной команды», – сказал Газизов на встрече с журналистами.

  • В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» финишировал седьмым.
  • Новая кампания стартует 8 августа.
  • Газизов работает в клубе с июля.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Тимофеев Артем Гулиев Аяз Мелкадзе Георгий Ломовицкий Александр Газизов Шамиль
Комментарии (30)
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Челнинец
1596661382
этих можно, лишний багаж, Глушенкова придержать, шанс надо дать, раскроется парень. Потенциал хорош)
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Николай71
1596661455
Правильное решение.
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BrezAndr
1596663475
Химки их уже ждут
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+50/-50
1596670880
Интересный разгон. Время главный судья, оно и рассудит правильно или нет "пачками" сдавать в аренду.
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oyabun
1596686619
То что это не игроеи основы, понятно большинству. Но попробуйте их еще грамотно пристроить. Если и удастся продать, то за копейки.
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Kollljan
1596686939
Спартаку нужно пройти обряд очищения в ФНЛ.
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vka1970
1596688465
Все четверо не игроки основы однозначно.Время проявить себя у них было вагон и маленькая тележка, но .....
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paracetamol
1596689119
А чем основа лучше?
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Play
1596692104
Ну Мелкадзе в аренде в Тамбове очень хорошо себя проявил, вот ему точно нужно дать ещё сезон, хотя бы со скамейки повыходить
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jatteltobjence
1596704134
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