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    «Манчестер Сити» заработает около 15 миллионов с продажи Санчо в «МЮ»

    «Манчестер Сити» получит 15% от суммы трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

    Как сообщает The Times, такое условие было прописано во время перехода футболиста из «Манчестер Сити» в «Боруссию». Если «МЮ» согласится на сумму, запрашиваемую немецким клубом, то серебряные призеры АПЛ заработают около 15 миллионов евро.

    Дальнейшие переговоры о трансфере ожидаются в ближайшие дни. Сообщалось, что первое предложение «МЮ» в размере 89 миллионов евро было отклонено «Боруссией».

    • Санчо перешел из «Манчестер Сити» за 8 миллионов евро в 2017 году.
    • Рыночная стоимость англичанина – 117 миллионов евро.

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    Источник: The Times

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