«Манчестер Сити» заработает около 15 миллионов с продажи Санчо в «МЮ»

«Манчестер Сити» получит 15% от суммы трансфера полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает The Times, такое условие было прописано во время перехода футболиста из «Манчестер Сити» в «Боруссию». Если «МЮ» согласится на сумму, запрашиваемую немецким клубом, то серебряные призеры АПЛ заработают около 15 миллионов евро.

Дальнейшие переговоры о трансфере ожидаются в ближайшие дни. Сообщалось, что первое предложение «МЮ» в размере 89 миллионов евро было отклонено «Боруссией».