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    «Манчестер Сити» завершает трансфер защитника «Борнмута» Аке

    Центральный защитник «Борнмута» Натан Аке продолжит карьеру в «Манчестер Сити», пишет Фабрицио Романо. Вскоре о сделке будет объявлено официально.

    «Сделка подтвердилась. Полное соглашение между клубами, личный контракт в порядке, в ближайшие дни будет медосмотр», – написал инсайдер.

    • Стоимость сделки составит 44 миллиона евро.
    • «Борнмут» вылетел в Чемпионшип.
    • «Ман Сити» занял в АПЛ второе место.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.

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