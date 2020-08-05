«Манчестер Сити» завершает трансфер защитника «Борнмута» Аке

Центральный защитник «Борнмута» Натан Аке продолжит карьеру в «Манчестер Сити», пишет Фабрицио Романо. Вскоре о сделке будет объявлено официально.
«Сделка подтвердилась. Полное соглашение между клубами, личный контракт в порядке, в ближайшие дни будет медосмотр», – написал инсайдер.
- Стоимость сделки составит 44 миллиона евро.
- «Борнмут» вылетел в Чемпионшип.
- «Ман Сити» занял в АПЛ второе место.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - почти 750 тысяч человек.