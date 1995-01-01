Роналду пропустит матч с «Ромой». Он не сможет выиграть «Золотую бутсу»

наврядле судья поставит 4 пенальти, чтобы он мог выиграть золотую бутсу, сам не верит в это, поэтому решил пропустить
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в матче 38-го тура Серии А против «Ромы».
Тренерский штаб туринской команды не включил 35-летнего футболиста в заявку на игру.
Таким образом, португалец потерял шансы выиграть «Золотую бутсу» в этом сезоне.
- Роналду в текущем розыгрыше чемпионата Италии забил 31 гол.
- В активе нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле 35 мячей.
- Криштиану ранее четыре раза становился обладателем «Золотой бутсы».