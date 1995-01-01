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    Роналду пропустит матч с «Ромой». Он не сможет выиграть «Золотую бутсу»

    Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в матче 38-го тура Серии А против «Ромы».

    Тренерский штаб туринской команды не включил 35-летнего футболиста в заявку на игру.

    Таким образом, португалец потерял шансы выиграть «Золотую бутсу» в этом сезоне.

    • Роналду в текущем розыгрыше чемпионата Италии забил 31 гол.
    • В активе нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле 35 мячей.
    • Криштиану ранее четыре раза становился обладателем «Золотой бутсы».

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    Источник: Официальный твиттер «Ювентуса»

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1650

      diadushka 56 секунд назад

      наврядле судья поставит 4 пенальти, чтобы он мог выиграть золотую бутсу, сам не верит в это, поэтому решил пропустить

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