Роналду пропустит матч с «Ромой». Он не сможет выиграть «Золотую бутсу»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в матче 38-го тура Серии А против «Ромы».

Тренерский штаб туринской команды не включил 35-летнего футболиста в заявку на игру.

Таким образом, португалец потерял шансы выиграть «Золотую бутсу» в этом сезоне.