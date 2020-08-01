Sport24: «Спартак» отложил объявление о переходе Кокорина из-за смерти матери Соболева

Соболеву соболезнование.
И хотелось бы скорейшего завершения Санта-кокорианы. Раздули из балбеса со стулом - футбольного самородка, в 30 то лет.
Сегодня, 1 августа, «Спартак», вопреки ожиданиям, не объявит о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.
По информации Sport24, причина такого решения – смерть матери форварда Александра Соболева от сердечного приступа.
- Кокорин перейдет в «Спартак» на правах свободного агента.
- 31 июля истек его контракт с «Зенитом».
- Стороны еще в четверг заключили соглашение по схеме «3+1».
- За столичную команду футболист будет выступать под девятым номером.