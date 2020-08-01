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    Sport24: «Спартак» отложил объявление о переходе Кокорина из-за смерти матери Соболева

    Сегодня, 1 августа, «Спартак», вопреки ожиданиям, не объявит о подписании контракта с нападающим Александром Кокориным.

    По информации Sport24, причина такого решения – смерть матери форварда Александра Соболева от сердечного приступа.

    • Кокорин перейдет в «Спартак» на правах свободного агента.
    • 31 июля истек его контракт с «Зенитом».
    • Стороны еще в четверг заключили соглашение по схеме «3+1».
    • За столичную команду футболист будет выступать под девятым номером.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии11
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      Рейтинг: +5400

      ivany4 44 минуты назад

      Соболеву соболезнование.
      И хотелось бы скорейшего завершения Санта-кокорианы. Раздули из балбеса со стулом - футбольного самородка, в 30 то лет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +13143

      slavutiq70 47 минут назад

      Самая распиаренная личность в нашем чемпионате....чуть ли ни гений футбола....а на деле весьма средние показатели по статистике даже для нашего чемпионата..и ждать от Александра что он наконец засверкает уже и не стоит....скоро 30....

      2
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      Рейтинг: +10922

      Garrincha58 1 час назад

      все говорили в одну дуду вот появился чуть ли не русский Роналду а такое ощущение как будто Кокорина и не было скоро 30, а где ау где ты Кокорин?

      4
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      Рейтинг: +9126

      derrik2000 2 часа назад

      Здесь, как мне кажется, ДВА повода отложить объявление о переходе:
      1. Смерть матери Соболева
      2. 3-го августа оглашается решение Мосгорсуда по жалобе Кокорина и Мамаева.
      У Кокорина в субботу все мысли будут заняты предстоящим оглашением и праздничную улыбку" ему не удастся в субботу предъявить журналистам для фото.

      Как-то так.

      2
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      Рейтинг: +1716

      vsespartak01 > derrik2000 1 час назад

      по информации с-э сегодня кокорин проведет первую тренировку в спартаке! о контракте объявят как раз 3го августа!!скоро и здесь напишут!

      1
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      Рейтинг: +834

      Январь 59 > derrik2000 1 час назад

      Как бы МосГорСуд не добавил срок . что то пахнет жареным.

      1
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      Рейтинг: +9126

      derrik2000 > Январь 59 17 минут назад

      Уголовно-процессуальный кодекс на досуге почитай: ДОБАВИТЬ не могут.

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      Рейтинг: +9126

      derrik2000 > vsespartak01 17 минут назад

      Ну, вот!
      "А ты боялась!" ))

      0
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      Рейтинг: +1716

      vsespartak01 2 часа назад

      а никакого контракта нет и не было!и все об этом!

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      Рейтинг: +4386

      vladik12 > vsespartak01 1 час назад

      Есть.

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      Рейтинг: +1716

      vsespartak01 > vladik12 1 час назад

      наверное!сейчас прочитал инфу в с-э!смотри выше!

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