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    Metaratings: «Локомотив» не смог договориться о трансфере Камано

    «Локомотив» испытывает трудности в переговорах по трансферу форварда «Бордо» Франсуа Камано.

    Французский клуб требует за гвинейца 5 миллионов евро и еще 2,5 миллиона бонусами. «Локомотив» не готов платить такие деньги. Стороны не хотят уступать друг другу.

    Сообщалось, что Камано подпишет с москвичами четырехлетний контракт , сумма сделки должна была составить 7 миллионов евро.

    • Футболист в этом сезоне сыграл 11 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав один ассист.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +335

      gunstilzit 4 минуты назад

      Ай да Кикнадзе,ай да спец по трансферам!

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