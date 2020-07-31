Metaratings: «Локомотив» не смог договориться о трансфере Камано

«Локомотив» испытывает трудности в переговорах по трансферу форварда «Бордо» Франсуа Камано.
Французский клуб требует за гвинейца 5 миллионов евро и еще 2,5 миллиона бонусами. «Локомотив» не готов платить такие деньги. Стороны не хотят уступать друг другу.
Сообщалось, что Камано подпишет с москвичами четырехлетний контракт , сумма сделки должна была составить 7 миллионов евро.
- Футболист в этом сезоне сыграл 11 матчей в Лиге 1, забив один гол и сделав один ассист.
- Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.
Источник: Metaratings
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