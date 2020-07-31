Халк: «Уверен, Малком добьется большого успеха в «Зените»

Бывший нападающий «Зенита» Халк оценил игру нынешних бразильцев в составе россиян – Дугласа Сантоса и Малкома. Форвард китайского «Шанхай СИПГ» уверен в успехе петербуржцев.

– Ваше мнение по соотечественникам Малкому и Сантосу в «Зените»?

– Два отличных приобретения! Малком, несмотря на возраст, уже опытный футболист, он умеет создать момент за счет индивидуальных действий. Мне очень нравится его футбол, уверен, что Малком добьется с командой большого успеха. А Сантос отлично защищается, атакует, пожалуй, еще лучше. Он тоже еще молод, у него хорошая скорость. «Зенит» угадал с этими трансферами.