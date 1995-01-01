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    Халк: «Уверен, Малком добьется большого успеха в «Зените»

    Бывший нападающий «Зенита» Халк оценил игру нынешних бразильцев в составе россиян – Дугласа Сантоса и Малкома. Форвард китайского «Шанхай СИПГ» уверен в успехе петербуржцев.

    – Ваше мнение по соотечественникам Малкому и Сантосу в «Зените»?

    – Два отличных приобретения! Малком, несмотря на возраст, уже опытный футболист, он умеет создать момент за счет индивидуальных действий. Мне очень нравится его футбол, уверен, что Малком добьется с командой большого успеха. А Сантос отлично защищается, атакует, пожалуй, еще лучше. Он тоже еще молод, у него хорошая скорость. «Зенит» угадал с этими трансферами.

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
    • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Vseprosport

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    Сегодня, 12:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1289

      Питерский князь 40 минут назад

      Надеюсь добьются.
      А по Малкому видна школа Барсы. Падать научился красиво.
      =)))
      Все ни как не забыть, как парень падает, корчится, потом смотрит судья видит или нет, и дальше давай валяться.
      =)))

      0
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      Рейтинг: +5129

      alarm 1 час назад

      стыдно за спартак! - добавил в конце халк

      4
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      ...
      Рейтинг: +3237

      knikos > alarm 1 час назад

      А сколько он Спаму забил ?

      0
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      Рейтинг: +5129

      alarm > knikos 1 час назад

      много) ещё играя за порту, заставлял их визжать)

      3
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      Рейтинг: +1289

      Питерский князь > knikos 28 минут назад

      В переводе с французского, втой город значит Мухосранск?
      =)))

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