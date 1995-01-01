Халк: «Уверен, Малком добьется большого успеха в «Зените»

Надеюсь добьются.
А по Малкому видна школа Барсы. Падать научился красиво.
=)))
Все ни как не забыть, как парень падает, корчится, потом смотрит судья видит или нет, и дальше давай валяться.
=)))
Бывший нападающий «Зенита» Халк оценил игру нынешних бразильцев в составе россиян – Дугласа Сантоса и Малкома. Форвард китайского «Шанхай СИПГ» уверен в успехе петербуржцев.
– Ваше мнение по соотечественникам Малкому и Сантосу в «Зените»?
– Два отличных приобретения! Малком, несмотря на возраст, уже опытный футболист, он умеет создать момент за счет индивидуальных действий. Мне очень нравится его футбол, уверен, что Малком добьется с командой большого успеха. А Сантос отлично защищается, атакует, пожалуй, еще лучше. Он тоже еще молод, у него хорошая скорость. «Зенит» угадал с этими трансферами.
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
- В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.