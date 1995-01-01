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    Урунов – лучший игрок «Уфы» в июле. Он близок к переходу в «Спартак»

    Болельщики «Уфы» определили лучшего игрока команды по итогам июля.

    Этого звания удостоился полузащитник Остон Урунов, получивший 30,2 процента голосов.

    В топ-3 также вошли хавбек Даниил Фомин (14,3%) и вратарь Александр Беленов (10,4%).

    • В июле Урунов принял участие в пяти матчах «Уфы», результативными действиями не отличался.
    • Ожидается, что в скором времени узбек перейдет в «Спартак» за 2 миллиона евро.

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    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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