Урунов – лучший игрок «Уфы» в июле. Он близок к переходу в «Спартак»

Болельщики «Уфы» определили лучшего игрока команды по итогам июля.
Этого звания удостоился полузащитник Остон Урунов, получивший 30,2 процента голосов.
В топ-3 также вошли хавбек Даниил Фомин (14,3%) и вратарь Александр Беленов (10,4%).
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Болельщики «Уфы» определили лучшего игрока команды по итогам июля.
Этого звания удостоился полузащитник Остон Урунов, получивший 30,2 процента голосов.
В топ-3 также вошли хавбек Даниил Фомин (14,3%) и вратарь Александр Беленов (10,4%).