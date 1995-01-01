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    Хави вылечился от коронавируса

    Главный тренер «Аль-Садда» Хави сообщил о выздоровлении от коронавирусной инфекции COVID-19.

    О болезни испанца стало известно в субботу, 25 июля.

    «Большое спасибо за все сообщения и проявления любви, которые я получил в эти дни. Хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся домой со своей семьeй и командой», – написал экс-футболист в инстаграме.

    • Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне».
    • В Катар он перебрался в 2015 году.
    • С 2019 года бывший полузащитник начал тренерскую карьеру.

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    Публикация от text (@xavi) 29 Июл 2020 в 11:35 PDT

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Хави

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