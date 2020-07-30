Хави вылечился от коронавируса

Главный тренер «Аль-Садда» Хави сообщил о выздоровлении от коронавирусной инфекции COVID-19.

О болезни испанца стало известно в субботу, 25 июля.

«Большое спасибо за все сообщения и проявления любви, которые я получил в эти дни. Хочу поделиться с вами тем, что я выздоровел и вернулся домой со своей семьeй и командой», – написал экс-футболист в инстаграме.

Хави большую часть карьеры провел в «Барселоне».

В Катар он перебрался в 2015 году.

С 2019 года бывший полузащитник начал тренерскую карьеру.