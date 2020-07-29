Маслов: «Казалось, что коронавирус до России не доберется»

Защитник «Спартака» Павел Маслов удивлен, что коронавирус весной пришел в Россию. Из-за инфекции в стране были объявлены нерабочие дни длительностью в несколько недель.

«Мы приехали в масках на матч с «Оренбургом», и это было начало, когда вирус только начал появляться в Москве. Доктор и весь медицинский штаб сказал нам надеть маски для защиты. Конечно, поначалу казалось, что это преждевременно и что до России вирус не доберется», – сказал Маслов.