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    Маслов: «Казалось, что коронавирус до России не доберется»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов удивлен, что коронавирус весной пришел в Россию. Из-за инфекции в стране были объявлены нерабочие дни длительностью в несколько недель.

    «Мы приехали в масках на матч с «Оренбургом», и это было начало, когда вирус только начал появляться в Москве. Доктор и весь медицинский штаб сказал нам надеть маски для защиты. Конечно, поначалу казалось, что это преждевременно и что до России вирус не доберется», – сказал Маслов.

    • По всему миру от коронавируса умерло более 622000 человек.
    • В России число умерших от инфекции превысило 13000 человек.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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