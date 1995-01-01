Малиновский забил пятый гол прямым ударом из-за штрафной. Это лучший показатель 2020-го среди топ-5 лиг

Последний его гол Парме был забит не благодаря мастерству а потому что стенка развалилась...а так конечно молодец...))
Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский забил ударом со штрафного в матче против «Пармы» (2:1) в рамках чемпионата Италии.
Это пятый гол украинца в 2020-м году, забитый прямым ударом из-за штрафной.
Это лучший показатель среди игроков большой европейской пятерки в 2020 году.
- В текущем сезоне Серии А Малиновский забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
- «Аталанта» занимает третье место в таблице чемпионата.