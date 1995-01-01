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    Малиновский забил пятый гол прямым ударом из-за штрафной. Это лучший показатель 2020-го среди топ-5 лиг

    Полузащитник «Аталанты» и сборной Украины Руслан Малиновский забил ударом со штрафного в матче против «Пармы» (2:1) в рамках чемпионата Италии.

    Это пятый гол украинца в 2020-м году, забитый прямым ударом из-за штрафной.

    Это лучший показатель среди игроков большой европейской пятерки в 2020 году.

    • В текущем сезоне Серии А Малиновский забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи.
    • «Аталанта» занимает третье место в таблице чемпионата.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta Sports

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1145

      _Marqella_ 3 часа назад

      Последний его гол Парме был забит не благодаря мастерству а потому что стенка развалилась...а так конечно молодец...))

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      Рейтинг: +23268

      oyabun 3 часа назад

      Был и в Спартаке шикарный забиватель со штрафных - Фернандо. И свой воспитанник был - Пантелеев, забивает их сейчас в Арсенале. А сейчас Спартак со штрафных не забивает, ни один из долларовых миллионеров-профессионалов, собранных в команде этого почему то не умеет. Как без столь важного компонента игры можно рассчитывать на ЛЧ, непонятно.

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      Рейтинг: +1584

      Из Твери Леха > oyabun 3 часа назад

      Дак у вас же теперь есть узбекский Халк.

      0
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      Рейтинг: +1145

      _Marqella_ > oyabun 3 часа назад

      Джикия у вас как то забивал вроде со штрафных...

      0
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      Рейтинг: +426

      david17 > oyabun 3 часа назад

      Такие моменты обычно отрабатывают люди либо перед либо после трени, значит такое отношение к своей работе , либо тупо нет умения

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      Рейтинг: +23268

      oyabun > _Marqella_ 1 час назад

      На моей памяти 1 раз это было. Согласитесь, совсем не показатель.

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