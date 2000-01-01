«СЭ»: «Зенит» – лидер сезона РПЛ по судейским ошибкам не в пользу команды

«Спорт-Экспресс» посчитал судейские ошибки в РПЛ в прошлом сезоне. Оказалось, что больше всего ошибок арбитры совершили не в пользу «Зенита». Графика доступна ниже.

В то же время лидером по ошибкам в свою пользу является «Ахмат». Худший баланс судейских ошибок у «Ростова».