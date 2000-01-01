«СЭ»: «Зенит» – лидер сезона РПЛ по судейским ошибкам не в пользу команды

Это все полная чушь. Взять к примеру пенальти в финале Кубка России. Там не было пенальти, то есть ошибка судьи, но это никто не считает ошибкой, как правильное решение. Получается, что этот эпизод уже не идет как в пользу Зенита. Далее, отмененный гол Крылышек, который они смотрели на VAR минут 10, где даже на повторе со всех сторон не видно какой частью тела сыграл нападающий. Все равно отменили гол. Еще одно "правильное" решение судьи, которое опять идет как не в пользу Зенита. А некоторые эпизоды по VAR вообще умолчали, как в например в полуфинале Кубка России со Спартаком. И все эти судейские ошибки повлияли на результаты игр.
«Спорт-Экспресс» посчитал судейские ошибки в РПЛ в прошлом сезоне. Оказалось, что больше всего ошибок арбитры совершили не в пользу «Зенита». Графика доступна ниже.
В то же время лидером по ошибкам в свою пользу является «Ахмат». Худший баланс судейских ошибок у «Ростова».
- «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
- Больше всех ошибок в сезоне допустил Михаил Вилков.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.