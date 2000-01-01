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    «СЭ»: «Зенит» – лидер сезона РПЛ по судейским ошибкам не в пользу команды

    «Спорт-Экспресс» посчитал судейские ошибки в РПЛ в прошлом сезоне. Оказалось, что больше всего ошибок арбитры совершили не в пользу «Зенита». Графика доступна ниже.

    В то же время лидером по ошибкам в свою пользу является «Ахмат». Худший баланс судейских ошибок у «Ростова».

    • «Зенит» второй раз подряд оформил чемпионство.
    • Больше всех ошибок в сезоне допустил Михаил Вилков.
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 21:12
    Комментарии44
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      Рейтинг: +247

      Зентролль 46 секунд назад

      Это все полная чушь. Взять к примеру пенальти в финале Кубка России. Там не было пенальти, то есть ошибка судьи, но это никто не считает ошибкой, как правильное решение. Получается, что этот эпизод уже не идет как в пользу Зенита. Далее, отмененный гол Крылышек, который они смотрели на VAR минут 10, где даже на повторе со всех сторон не видно какой частью тела сыграл нападающий. Все равно отменили гол. Еще одно "правильное" решение судьи, которое опять идет как не в пользу Зенита. А некоторые эпизоды по VAR вообще умолчали, как в например в полуфинале Кубка России со Спартаком. И все эти судейские ошибки повлияли на результаты игр.

      1
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      Рейтинг: +2582

      maygli 58 секунд назад

      Ох как они ловко начинают выкручиваться и оправдывать Зенит.
      На бумаге у них всё красиво и цифры - прям аж жалко бедный Зенит, как судьи его не хотели пустить к чемпионству принимая не справедливые решения.
      Так что уважаемые болельщики - не верьте глазам своим , вот вам сейчас всё популярно объяснили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      ziborock 2 минуты назад

      Кто бы сомневался что и журналисты в Газпроме работают?!
      4 ошибки в пользу Зенита?! Их по 4 было только в матчах со Спартаком и ЦСКА!)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2448

      Cleaner 8 минут назад

      И туда(в спорт-экспресс) денег газпромовских забашляли. Иначе откуда такая статистика?!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1228

      Lenin26 35 минут назад

      Я даже не сомневался,что будут писать что всё купил Газпром,умейте проигрывать!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8919

      derrik2000 > Lenin26 31 минуту назад

      "Я даже не сомневался,что будут писать что всё купил Газпром"

      ХТО это пишет, что всё купил Газпром?
      Я, например, пишу другое.
      Даже сочувствую Зениту, сильно пострадавшему в чемпионате от "продажных лукойловских судеек"!
      ))))))))))))))))))))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4339

      vladik12 > Lenin26 27 минут назад

      Лови минус, бесстыдник.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8919

      derrik2000 > vladik12 26 минут назад

      Тебе ещё интересно эти "плюсы-минусы" выставлять???
      ))))))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4339

      vladik12 > derrik2000 15 минут назад

      Минусовать кабинетных - да.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2676

      АртурZaСМ 47 минут назад

      Есть ошибки решающие, а есть так для отвода глаз. Бл... всеми способами пытаются пустить пыль в глаза подобного рода новостями...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4339

      vladik12 1 час назад

      Закрывайте "СЭкс" после этого к чертовой матери.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6836

      paracetamol 1 час назад

      Свини все купили! С мантами в складчину.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8919

      derrik2000 > paracetamol 56 минут назад

      Тогда уж с паровозами и ментами.
      Чего мелочиться?
      )))))))))))))))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5928

      JTherry > derrik2000 11 минут назад

      мАсковский загАвАррр против "културальной столички"!!!)) мАсква ффсех судей купила!!! и это же надо, прямо под носом у газпрома))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4421

      Hektor 84 1 час назад

      Но ошибки были допущены в тех матчах где результат в пользу синита уже был предрешен, для отвода глаз. Забыли добавить.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8919

      derrik2000 > Hektor 84 1 час назад

      Ну, не-е-е-е-е...
      Зенит продажные судьи душили, как могли!
      )))))))))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3178

      knikos > Hektor 84 1 час назад

      Игра с Ахматом , судья дал свисток за нарушение на Ерохине , когда Азмун уже обвёл вратаря и бил в пустые ворота . Хотя обязан был не свистеть до окончания эпизода . Игра закончилась вничью . Ну как ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8919

      derrik2000 > Hektor 84 1 час назад

      Ты что пишешь???
      Как это "ошибки были допущены в тех матчах где результат в пользу синита уже был предрешен, для отвода глаз"???

      Эта САМ "Спорт-Экспресс"!
      Его главреду тоже денежек не хваталО для достройки "ма-а-аленькой халупки" и покупки ещё одной "машинёшки-развалюшки"!

      Так что - всё честно! ))))))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      PAREVG. > knikos 1 час назад

      Игра финала КР с Химками: за что пенальти???
      Должна была быть карточка мартыхаю за симуляцию. ВАР повтор даже не смотрели.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8919

      derrik2000 > PAREVG. 59 минут назад

      Отстань от человека!
      Это судьи так засуживали Зенит, просто ты невнимательно матч смотрел.
      )))))))))))))))))))))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      PAREVG. > derrik2000 50 минут назад

      Я его не смотрел, как раз во время игры на работе запара была. когда включил, уже награждение начиналось.
      Просто посмотрел видео с пенальти.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8919

      derrik2000 > PAREVG. 47 минут назад

      Вот видишь как.
      А на Зенит напраслину возводишь...
      Нехорошо это.
      Стыдно должно быть...
      ))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4339

      vladik12 1 час назад

      Этим высером "СЭкс" подписал себе приговор.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55

      "supermax one" > vladik12 1 час назад

      и неплохой такой газовый контракт

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1002

      PAREVG. > "supermax one" 1 час назад

      В газпромбанке.

      3
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