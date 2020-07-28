Идову: «Любой футболист «Локомотива» великолепно выглядел бы в «Манчестер Юнайтед». Связка Мурило с Магуайром, может, была бы на века»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову на на ютуб-канале «Okko Спорт» предположил, как его партнеры выглядели бы в «Манчестер Юнайтед». Обе команды выступят в Лиге чемпионов.

«Если любого футболиста «Локомотива» поставить в «Манчестер Юнайтед», он там не затеряется и будет выглядеть великолепно, я в этом уверен. Даже Мурило. Может, связка Мурило – Гарри Магуайр была бы на века», – считает нигериец.