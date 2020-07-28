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  • Идову: «Любой футболист «Локомотива» великолепно выглядел бы в «Манчестер Юнайтед». Связка Мурило с Магуайром, может, была бы на века»

Идову: «Любой футболист «Локомотива» великолепно выглядел бы в «Манчестер Юнайтед». Связка Мурило с Магуайром, может, была бы на века»

28 июля 2020, 19:56
9

Защитник «Локомотива» Брайан Идову на на ютуб-канале «Okko Спорт» предположил, как его партнеры выглядели бы в «Манчестер Юнайтед». Обе команды выступят в Лиге чемпионов.

«Если любого футболиста «Локомотива» поставить в «Манчестер Юнайтед», он там не затеряется и будет выглядеть великолепно, я в этом уверен. Даже Мурило. Может, связка Мурило – Гарри Магуайр была бы на века», – считает нигериец.

  • «Юнайтед» финишировал в сезоне АПЛ третьим.
  • «Локомотив» – вторая команда РПЛ.
  • Идову болеет за «Юнайтед».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Идову Брайан Магуайр Гарри Серкейра Мурило
Комментарии (9)
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Hektor 84
1595955720
Шутник
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zra78
1595955986
Случаем это не Борат с бомбардира? Ахинея один в один
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paracetamol
1595956158
Вот попадете на МЮ, там и посмотрим.
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PAREVG.
1595956359
Он обкурился или обнюхался, Мурило, в МЮ, после своих привозов, вообще бы в заявку перестал попадать.
Ответить
Axe111
1595960309
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХ
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vladik12
1595961207
Хорошей, однако, шмали привезли Брайану с африканской родины.
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general.lizyukov
1595968702
о да!!!!!!!!!!!!!!! а в барсе бы Месси им мячики подавал ))))))
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Mister_Tomsk
1595994224
Борат чем то Идову накурил))))))) такую же ахинею несет)) ахаххахаха
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Oldtrafford83
1596000641
Процитирую "легенду" этого сайта.-Гы Гы.
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