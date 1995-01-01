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    Идову: «Любой футболист «Локомотива» великолепно выглядел бы в «Манчестер Юнайтед». Связка Мурило с Магуайром, может, была бы на века»

    Защитник «Локомотива» Брайан Идову предположил, как его партнеры выглядели бы в «Манчестер Юнайтед». Обе команды выступят в Лиге чемпионов.

    «Если любого футболиста «Локомотива» поставить в «Манчестер Юнайтед», он там не затеряется и будет выглядеть великолепно, я в этом уверен. Даже Мурило. Может, связка Мурило – Гарри Магуайр была бы на века», – считает нигериец.

    • «Юнайтед» финишировал в сезоне АПЛ третьим.
    • «Локомотив» – вторая команда РПЛ.
    • Идову болеет за «Юнайтед».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Okko Спорт»

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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +994

      PAREVG. 55 минут назад

      Он обкурился или обнюхался, Мурило, в МЮ, после своих привозов, вообще бы в заявку перестал попадать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +6830

      paracetamol 59 минут назад

      Вот попадете на МЮ, там и посмотрим.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24543

      zra78 1 час назад

      Случаем это не Борат с бомбардира? Ахинея один в один

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      Hektor 84 1 час назад

      Шутник

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