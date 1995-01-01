Идову: «Любой футболист «Локомотива» великолепно выглядел бы в «Манчестер Юнайтед». Связка Мурило с Магуайром, может, была бы на века»

Он обкурился или обнюхался, Мурило, в МЮ, после своих привозов, вообще бы в заявку перестал попадать.
Защитник «Локомотива» Брайан Идову предположил, как его партнеры выглядели бы в «Манчестер Юнайтед». Обе команды выступят в Лиге чемпионов.
«Если любого футболиста «Локомотива» поставить в «Манчестер Юнайтед», он там не затеряется и будет выглядеть великолепно, я в этом уверен. Даже Мурило. Может, связка Мурило – Гарри Магуайр была бы на века», – считает нигериец.
- «Юнайтед» финишировал в сезоне АПЛ третьим.
- «Локомотив» – вторая команда РПЛ.
- Идову болеет за «Юнайтед».