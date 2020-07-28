Михаил Кержаков: «Понимаю игроков «Химок», которые плакали после финала. Удачи им в РПЛ»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий ютуб-каналу Тимура Журавеля после финала Кубка России против «Химок» (1:0). Единственный мяч чемпионы забили на 83-й минуте с пенальти.
– Там ребята из «Химок» плакали. Ты их понимаешь?
– Я понимаю, конечно. Блин, это очень обидно на самом деле. У них было очень близко. Молодцы, я желаю им удачи в РПЛ.
- Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
- В первом туре «Химки» примут ЦСКА.
- «Зенит» начнет сезон 7 августа матчем за Суперкубок России с «Локомотивом».
Источник: Бомбардир.ру