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    Михаил Кержаков: «Понимаю игроков «Химок», которые плакали после финала. Удачи им в РПЛ»

    Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий ютуб-каналу Тимура Журавеля после финала Кубка России против «Химок» (1:0). Единственный мяч чемпионы забили на 83-й минуте с пенальти.

    – Там ребята из «Химок» плакали. Ты их понимаешь?

    – Я понимаю, конечно. Блин, это очень обидно на самом деле. У них было очень близко. Молодцы, я желаю им удачи в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:22
    Комментарии5
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      Рейтинг: +444

      Вонючая столица 31 минуту назад

      Лицемерный козёл

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      Рейтинг: +6830

      paracetamol 1 час назад

      Миша классно отстоял, ни одного шанса не дал. Давай также и в ЛЧ!

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      Рейтинг: +8892

      derrik2000 1 час назад

      Повезло тебе, паря, крупно повезло, что не пропустил на последних секундах матча от юрановских Химок.
      Так "переть" в ЛЧ не будет.

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      Рейтинг: +6830

      paracetamol > derrik2000 1 час назад

      Там защита профукала.

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      Рейтинг: +8892

      derrik2000 > paracetamol 58 минут назад

      Все профукали - и защита, и вратарь.

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