Михаил Кержаков: «Понимаю игроков «Химок», которые плакали после финала. Удачи им в РПЛ»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий ютуб-каналу Тимура Журавеля после финала Кубка России против «Химок» (1:0). Единственный мяч чемпионы забили на 83-й минуте с пенальти.

– Там ребята из «Химок» плакали. Ты их понимаешь?

– Я понимаю, конечно. Блин, это очень обидно на самом деле. У них было очень близко. Молодцы, я желаю им удачи в РПЛ.