Журналист Скира: «Челси» начал переговоры с Облаком

«Челси» начал переговоры о возможном переходе вратаря «Атлетико» Яна Облака.

Спортивный директор лондонцев Марина Грановская связалась с агентом футболиста.

Облак рассматривается в качестве замены Кепе Аррисабалага, который может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, мадридский клуб готов продать вратаря за 110 миллионов евро.

«Челси» может включить Кепу в сделку. Уровень выступлений испанца не устраивает главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда.