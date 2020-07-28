Журналист Скира: «Челси» начал переговоры с Облаком

«Челси» начал переговоры о возможном переходе вратаря «Атлетико» Яна Облака.
Спортивный директор лондонцев Марина Грановская связалась с агентом футболиста.
Облак рассматривается в качестве замены Кепе Аррисабалага, который может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.
По данным источника, мадридский клуб готов продать вратаря за 110 миллионов евро.
«Челси» может включить Кепу в сделку. Уровень выступлений испанца не устраивает главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда.
- Контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до июня 2023 года.
- В прошедшем сезоне чемпионата Испании 27-летний словенец в 38 матчах пропустил 27 мячей.
Источник: Твиттер Николо Скиры