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    Журналист Скира: «Челси» начал переговоры с Облаком

    «Челси» начал переговоры о возможном переходе вратаря «Атлетико» Яна Облака.

    Спортивный директор лондонцев Марина Грановская связалась с агентом футболиста.

    Облак рассматривается в качестве замены Кепе Аррисабалага, который может покинуть клуб в ближайшее трансферное окно.

    По данным источника, мадридский клуб готов продать вратаря за 110 миллионов евро.

    «Челси» может включить Кепу в сделку. Уровень выступлений испанца не устраивает главного тренера лондонцев Фрэнка Лэмпарда.

    • Контракт Облака с «Атлетико» рассчитан до июня 2023 года.
    • В прошедшем сезоне чемпионата Испании 27-летний словенец в 38 матчах пропустил 27 мячей.

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    Источник: Твиттер Николо Скиры

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