Талалаев назначен главным тренером «Ахмата»

Хочу пожелать Андрею больших успехов в работе и сейчас у него появился шанс отличится ведь он впервые попал в клуб не подверженный частой смене пресловутых "векторов развития"...но целенаправлено ставящих задачу играть в еврокубках....для грамотного тренера с амбициями это вполне реально.
«Ахмат» объявил о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.
Специалист подписал с клубом трехлетний контракт. Во вторник Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку.
Последним местом работы тренера были «Крылья Советов», которые он тренировал меньше месяца.
twit text — FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 26, 2020