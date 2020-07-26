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    Талалаев назначен главным тренером «Ахмата»

    «Ахмат» объявил о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.

    Специалист подписал с клубом трехлетний контракт. Во вторник Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку.

    Последним местом работы тренера были «Крылья Советов», которые он тренировал меньше месяца.

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    Источник: Официальный сайт «Ахмата»

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    Сегодня, 22:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      моэм 1 час назад

      Хочу пожелать Андрею больших успехов в работе и сейчас у него появился шанс отличится ведь он впервые попал в клуб не подверженный частой смене пресловутых "векторов развития"...но целенаправлено ставящих задачу играть в еврокубках....для грамотного тренера с амбициями это вполне реально.

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