Талалаев назначен главным тренером «Ахмата»

«Ахмат» объявил о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.

Специалист подписал с клубом трехлетний контракт. Во вторник Талалаев будет представлен команде и проведет первую тренировку.

Последним местом работы тренера были «Крылья Советов», которые он тренировал меньше месяца.