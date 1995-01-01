АПЛ. «МЮ» и «Челси» победили и вышли в Лигу чемпионов, «Лестер» сыграет в ЛЕ

МЮ конечно дела в таблице то поправили, а вот в игре, ну через матч три, играют норм, стабильности нету, которая в ЛЧ нужна... А так ништяк, сильнейшие будут от Англии, как раньше..
Завершились два матча заключительного 38-го тура чемпионата Англии.
«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лестер» (2:0), а «Челси» дома обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).
«МЮ» занял третье место, «Челси» – четвертое. Они сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лестер» финишировал пятым и сыграет в Лиге Европы.
Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур
Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)
Гол: 0:1 – Фернандеш, 71 (с пенальти); 0:2 – Лингард, 90+8.
Челси – Вулверхэмптон – 2:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Маунт, 45+1; Жиру, 45+4.