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  • АПЛ. «МЮ» и «Челси» победили и вышли в Лигу чемпионов, «Лестер» сыграет в ЛЕ

АПЛ. «МЮ» и «Челси» победили и вышли в Лигу чемпионов, «Лестер» сыграет в ЛЕ

26 июля 2020, 19:57
7

Завершились два матча заключительного 38-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лестер» (2:0), а «Челси» дома обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

«МЮ» занял третье место, «Челси» – четвертое. Они сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лестер» финишировал пятым и сыграет в Лиге Европы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Фернандеш, 71 (с пенальти); 0:2 – Лингард, 90+8.

Челси – Вулверхэмптон – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Маунт, 45+1; Жиру, 45+4.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Лестер Челси Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Комментарии (7)
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Romio-xxx
1595782853
Браво!!!
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yarik1_78
1595783013
Рад за Сульшера!
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Van_Persie
1595783170
МЮ и Челси поздравляю!!! Усиление ждем от МЮ!!!
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Sedoi_Goblin
1595783186
В декабре про ЛЧ и думать не приходилось.. А тут такой презент!!! Да еще и бронза!!Молодцы!!!
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cevin cigan
1595783694
Большая четвёрка...будет интересно в ЛЧ!
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Tsigan
1595785306
Недотерпел Лестер. Болел за них. Теперь буду надеяться что приедет в Москву к динамо.
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zigbert
1595859548
Перерыв из за пандемии сказался на игре Лестера. Последние игры команда провела слабо.
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