АПЛ. «МЮ» и «Челси» победили и вышли в Лигу чемпионов, «Лестер» сыграет в ЛЕ

Завершились два матча заключительного 38-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лестер» (2:0), а «Челси» дома обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

«МЮ» занял третье место, «Челси» – четвертое. Они сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лестер» финишировал пятым и сыграет в Лиге Европы.

Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

Гол: 0:1 – Фернандеш, 71 (с пенальти); 0:2 – Лингард, 90+8.

Челси – Вулверхэмптон – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Маунт, 45+1; Жиру, 45+4.

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