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    АПЛ. «МЮ» и «Челси» победили и вышли в Лигу чемпионов, «Лестер» сыграет в ЛЕ

    Завершились два матча заключительного 38-го тура чемпионата Англии.

    «Манчестер Юнайтед» в гостях победил «Лестер» (2:0), а «Челси» дома обыграл «Вулверхэмптон» (2:0).

    «МЮ» занял третье место, «Челси» – четвертое. Они сыграют в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. «Лестер» финишировал пятым и сыграет в Лиге Европы.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 38-й тур

    Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:2 (0:0)

    Гол: 0:1 – Фернандеш, 71 (с пенальти); 0:2 – Лингард, 90+8.

    Челси – Вулверхэмптон – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Маунт, 45+1; Жиру, 45+4.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:57
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2987

      KPCCSPB 45 минут назад

      МЮ конечно дела в таблице то поправили, а вот в игре, ну через матч три, играют норм, стабильности нету, которая в ЛЧ нужна... А так ништяк, сильнейшие будут от Англии, как раньше..

      1
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      Рейтинг: +1132

      Tsigan 58 минут назад

      Недотерпел Лестер. Болел за них. Теперь буду надеяться что приедет в Москву к динамо.

      0
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      Рейтинг: +117

      cevin cigan 1 час назад

      Большая четвёрка...будет интересно в ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +898

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      В декабре про ЛЧ и думать не приходилось.. А тут такой презент!!! Да еще и бронза!!Молодцы!!!

      6
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      Рейтинг: +27

      Van_Persie 1 час назад

      МЮ и Челси поздравляю!!! Усиление ждем от МЮ!!!

      6
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      Рейтинг: +952

      yarik1_78 1 час назад

      Рад за Сульшера!

      9
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      Рейтинг: +1202

      Romio-xxx 1 час назад

      Браво!!!

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