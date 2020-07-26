Metaratings: тренер «Динамо-2», рекордсмен сборной Белоруссии Кульчий заразился коронавирусом

Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий сдал положительный тест на коронавирус, утверждает Metaratings. О других зараженных в составе команды информации нет.

«Динамо-2» в сезоне-2020/21 выступит в ПФЛ, а Кульчий возглавил команду в январе.