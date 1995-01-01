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    Metaratings: тренер «Динамо-2», рекордсмен сборной Белоруссии Кульчий заразился коронавирусом

    Главный тренер «Динамо-2» Александр Кульчий сдал положительный тест на коронавирус, утверждает Metaratings. О других зараженных в составе команды информации нет.

    «Динамо-2» в сезоне-2020/21 выступит в ПФЛ, а Кульчий возглавил команду в январе.

    • Кульчий – рекордсмен сборной Белоруссии по количеству матчей.
    • В качестве игрока белорус больше всего матчей провел за «Шинник» (2000-2005 годы).
    • ПФЛ стартует 1 августа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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