Михаил Кержаков: «Сезон для «Зенита» будет идеальным, если возьмем требл»

По мнению вратаря «Зенита» Михаила Кержакова, команда должна взять Суперкубок России, чтобы считать сезон идеальным. Это он сказал после финала Кубка России против «Химок» (1:0).

«Сейчас чувствую усталость и опустошение. Пока больше ничего. В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за момента с попаданием мяча в штангу. Сейчас просто эмоций нет уже.

Сезон получился практически идеальным? Идеальным он будет, если мы требл возьмeм. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что он будет идеальным. Хотя большая ложка дегтя – невыход из группы Лиги чемпионов», – сказал вратарь пресс-службе «Зенита».