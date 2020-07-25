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  • Михаил Кержаков: «Сезон для «Зенита» будет идеальным, если возьмем требл»

Михаил Кержаков: «Сезон для «Зенита» будет идеальным, если возьмем требл»

25 июля 2020, 23:14
38

По мнению вратаря «Зенита» Михаила Кержакова, команда должна взять Суперкубок России, чтобы считать сезон идеальным. Это он сказал после финала Кубка России против «Химок» (1:0).

«Сейчас чувствую усталость и опустошение. Пока больше ничего. В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за момента с попаданием мяча в штангу. Сейчас просто эмоций нет уже.

Сезон получился практически идеальным? Идеальным он будет, если мы требл возьмeм. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что он будет идеальным. Хотя большая ложка дегтя – невыход из группы Лиги чемпионов», – сказал вратарь пресс-службе «Зенита».

  • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».
  • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
  • В октябре «Зенит» начнет выступление в группе Лиги чемпионов.

Источник: ютуб-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Локомотив Кержаков Михаил
Комментарии (38)
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морозз
1595711584
Это будет пробитая голубая ложка позора, там Мешкова не будет!
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Axe111
1595713721
ТРЕБЛ ЧР ПОМОЙКИ!!!! Абсолютный бездарь,ну и сказочный дол****
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Zenit2312
1595714077
Не выход из группы Лиги Чемпионов - это ваша карма! Не можете ребята вы это делать ! Не ваше это не ваше!
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Томик
1595720853
Два пенальти и удаление у "Локомотива" по плану?
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GoLenaStop
1595727172
Суперкубок РФ - это круто! Жаль, что регламент не позволяет сыграть Чемпиону сезона с обладателем Кубка того же сезона... Ха! Зенит, как самодостаточная команда, сам себя бы и вы-иб-ал! Ладно, посмотрим на эту супер команду в еврожопе! Удачи!
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Benifacto
1595733051
ну мона смело ставить на пенальти)))
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spam2009
1595737262
кому нужен ваш дутый требл
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Волька
1595743212
Гомосеки чуханы!Скупили пол мира и радуются.Я очередной раз посмотрю как их ***** будут в лиге
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Иван Петров 1986
1595743998
А требл это что вообще? Говорите по русски придурки.
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Oldtrafford83
1595748837
х.у.е.б.л!!!
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