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    Михаил Кержаков: «Сезон для «Зенита» будет идеальным, если возьмем требл»

    По мнению вратаря «Зенита» Михаила Кержакова, команда должна взять Суперкубок России, чтобы считать сезон идеальным. Это он сказал после финала Кубка России против «Химок» (1:0).

    «Сейчас чувствую усталость и опустошение. Пока больше ничего. В конце у меня был эмоциональный всплеск из-за момента с попаданием мяча в штангу. Сейчас просто эмоций нет уже.

    Сезон получился практически идеальным? Идеальным он будет, если мы требл возьмeм. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что он будет идеальным. Хотя большая ложка дегтя – невыход из группы Лиги чемпионов», – сказал вратарь пресс-службе «Зенита».

    • 7 августа «Зенит» сыграет за Суперкубок России с «Локомотивом».
    • Новый сезон РПЛ стартует 8 августа.
    • В октябре «Зенит» начнет выступление в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: ютуб-канал «Зенита»

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    25.07.2020 23:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3636

      морозз 36 секунд назад

      Это будет пробитая голубая ложка позора, там Мешкова не будет!

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