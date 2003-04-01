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    Клопп не подтвердил уход Ловрена в «Зенит»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не дал конкретного ответа на вопрос о будущем защитника Деяна Ловрена.

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    • Как сообщает The Times, российский клуб купит хорвата за 10,9 миллиона фунтов.

    «Мы не будем говорить о том, что пока не решено. Если нам будет что сказать, то мы сделаем это. Пока – ничего», – сказал Клопп.

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    Источник: Evening Standard

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    Сегодня, 11:50
    Комментарии1
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      Рейтинг: +4461

      САДЫЧОК 17 минут назад

      Отличный защитник ! Наконец таки кто то подумал , что с протухшим Ивановичем в Европе ничего не светит !

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