Клопп не подтвердил уход Ловрена в «Зенит»

Отличный защитник ! Наконец таки кто то подумал , что с протухшим Ивановичем в Европе ничего не светит !
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не дал конкретного ответа на вопрос о будущем защитника Деяна Ловрена.
- По информации Metaratings, 31-летний футболист в пятницу проходил медосмотр для «Зенита».
- Как сообщает The Times, российский клуб купит хорвата за 10,9 миллиона фунтов.
«Мы не будем говорить о том, что пока не решено. Если нам будет что сказать, то мы сделаем это. Пока – ничего», – сказал Клопп.