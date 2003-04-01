Клопп не подтвердил уход Ловрена в «Зенит»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не дал конкретного ответа на вопрос о будущем защитника Деяна Ловрена.

По информации Metaratings, 31-летний футболист в пятницу проходил медосмотр для «Зенита».

Как сообщает The Times, российский клуб купит хорвата за 10,9 миллиона фунтов.

«Мы не будем говорить о том, что пока не решено. Если нам будет что сказать, то мы сделаем это. Пока – ничего», – сказал Клопп.