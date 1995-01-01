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    «Уфа» объявила о возвращении Кругового в «Зенит»

    Защитник Данил Круговой вернулся в «Зенит» в связи с истечением срока аренды в «Уфе».

    «Мы не прощаемся, а говорим – до свидания!» – отметила пресс-служба башкирского клуба.

    • В текущем сезоне Круговой провел за «Уфу» 13 матчей и сделал два ассиста.
    • Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.
    • 13 июля сообщалось об интересе к фулбеку со стороны «Краснодара».

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    Источник: Официальный сайт «Уфы»

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    Сегодня, 09:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6733

      paracetamol 1 час назад

      Зачем Зениту Круговой, когда есть значительно лучший Мостовой. Кстати, что -то много их развелось - Мостовой, Круговой, Лесовой, да еще Боковой... Странное совпадение, не правда-ли?

      0
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      Рейтинг: +387

      А-мне-пох-Я-Был-Пьян 3 часа назад

      Пока для Зенита слабоват. В аренду его в Сочи.

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