«Уфа» объявила о возвращении Кругового в «Зенит»

Зачем Зениту Круговой, когда есть значительно лучший Мостовой. Кстати, что -то много их развелось - Мостовой, Круговой, Лесовой, да еще Боковой... Странное совпадение, не правда-ли?
Защитник Данил Круговой вернулся в «Зенит» в связи с истечением срока аренды в «Уфе».
«Мы не прощаемся, а говорим – до свидания!» – отметила пресс-служба башкирского клуба.
- В текущем сезоне Круговой провел за «Уфу» 13 матчей и сделал два ассиста.
- Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.
- 13 июля сообщалось об интересе к фулбеку со стороны «Краснодара».