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    «Краснодар» может заменить Рамиреса защитником «Зенита» Круговым

    «Краснодар» ищет нового левого защитника на случай ухода Кристиана Рамиреса, которым интересуется «Монако».

    По информации «Чемпионата», заменой для 25-летнего бразильца может стать Данил Круговой.

    Трансфер фулбека принадлежит «Зениту», а сейчас он на правах аренды выступает за «Уфу».

    • В текущем сезоне Круговой сделал два ассиста в 11 матчах.
    • Рыночная стоимость 22-летнего футболиста – 900 тысяч евро.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +949

      Semenycch 45 минут назад

      Следил весь сезон за Круговым. Парень не впечатляет. Возможно руководство Зенита пойдет на продажу этого игрока.

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