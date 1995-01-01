«Краснодар» может заменить Рамиреса защитником «Зенита» Круговым

Следил весь сезон за Круговым. Парень не впечатляет. Возможно руководство Зенита пойдет на продажу этого игрока.
«Краснодар» ищет нового левого защитника на случай ухода Кристиана Рамиреса, которым интересуется «Монако».
По информации «Чемпионата», заменой для 25-летнего бразильца может стать Данил Круговой.
Трансфер фулбека принадлежит «Зениту», а сейчас он на правах аренды выступает за «Уфу».
- В текущем сезоне Круговой сделал два ассиста в 11 матчах.
- Рыночная стоимость 22-летнего футболиста – 900 тысяч евро.