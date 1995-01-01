«Краснодар» может заменить Рамиреса защитником «Зенита» Круговым

«Краснодар» ищет нового левого защитника на случай ухода Кристиана Рамиреса, которым интересуется «Монако».

По информации «Чемпионата», заменой для 25-летнего бразильца может стать Данил Круговой.

Трансфер фулбека принадлежит «Зениту», а сейчас он на правах аренды выступает за «Уфу».