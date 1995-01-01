«Алании» разрешили выступать в ФНЛ

Супер, друзья, народ любящий сам футбол, люди которые знают что такое футбол только радуются этой новости. Их бы в рпл вообще было бы супер, полный стадион дорогого стоит.
«Алания» подтвердила, что команда примет участие в розыгрыше ФНЛ сезона-2020/21.
Соответствующее решение было сегодня утверждено исполкомом РФС.
Новый чемпионат «Алания» начнет 1 августа домашним матчем против «СКА-Хабаровска».
- В досрочно завершенном сезоне владикавказцы финишировали на втором месте в ПФЛ зона «Юг».
- В 1995 году «Алания» становилась чемпионом России.