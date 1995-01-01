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    «Алании» разрешили выступать в ФНЛ

    «Алания» подтвердила, что команда примет участие в розыгрыше ФНЛ сезона-2020/21.

    Соответствующее решение было сегодня утверждено исполкомом РФС.

    Новый чемпионат «Алания» начнет 1 августа домашним матчем против «СКА-Хабаровска».

    • В досрочно завершенном сезоне владикавказцы финишировали на втором месте в ПФЛ зона «Юг».
    • В 1995 году «Алания» становилась чемпионом России.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Алании»

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1132

      Tsigan 12 минут назад

      Супер, друзья, народ любящий сам футбол, люди которые знают что такое футбол только радуются этой новости. Их бы в рпл вообще было бы супер, полный стадион дорогого стоит.

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      Рейтинг: +1107

      омск55 3 часа назад

      А точнее алания купила место в фнл

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