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    РФС запретил «Тамбову» регистрацию новых игроков

    Палата РФС по разрешению споров рассмотрела заявление экс-полузащитника «Тамбова» Салли Муниру по задолженности клуба перед игроком.

    «Тамбов» обязали выплатить Муниру задолженность по зарплате, проценты за задержку выплат и компенсировать оплату за аренду жилья. Кроме того, на клуб наложен запрет регистрации новых футболистов. Он может быть снят Палатой после исполнения «Тамбовом» обязательств перед Муниру.

    Ганец выступал за тамбовчан с лета прошлого года. Он покинул клуб после истечения контракта.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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