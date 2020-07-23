РФС запретил «Тамбову» регистрацию новых игроков

Палата РФС по разрешению споров рассмотрела заявление экс-полузащитника «Тамбова» Салли Муниру по задолженности клуба перед игроком.

«Тамбов» обязали выплатить Муниру задолженность по зарплате, проценты за задержку выплат и компенсировать оплату за аренду жилья. Кроме того, на клуб наложен запрет регистрации новых футболистов. Он может быть снят Палатой после исполнения «Тамбовом» обязательств перед Муниру.

Ганец выступал за тамбовчан с лета прошлого года. Он покинул клуб после истечения контракта.