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    Генич: «Джикия обрабатывал Кварацхелию по поводу перехода в «Спартак»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия говорил с полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией на предмет перехода в московский клуб, сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

    «Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера обрабатывал Хвичу по поводу перехода в Спартак. Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против. Хороший был бы трансфер?» – написал Генич в твиттере.

    «Спартак» и «Рубин» встречались во вторник в 30-м туре. Москвичи обыграли казанцев со счетом 2:1.

    • Кварацхелию хочет купить «Краснодар».
    • Действующее соглашение грузина с «Рубином» истекает в 2024 году.
    • В этом сезоне футболист провел в РПЛ 27 матчей, забил три мяча и сделал три ассиста.

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    Источник: Твиттер Константина Генича

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    23.07.2020 16:24
    Комментарии46
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    • ...
      Рейтинг: +2429

      Axe111 24 июля, 03:39

      ГЕНИЧ ЛОЛ!!! это кто

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +803

      FROL001 23 июля, 21:55

      Не надо Хвича. Свиньи тебя попортят. Гыгыгы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      vsespartak01 > FROL001 23 июля, 22:07

      литейка!сколько же у тебя клонов и говорящих и немых и *******?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2373

      afw13 > FROL001 24 июля, 07:54

      а ты по ходу порченым родился если такую xpeнь несёшь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7053

      Persona_non_Grata > vsespartak01 24 июля, 12:04

      Он сам признавался что более 20 (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6733

      paracetamol 23 июля, 21:53

      Не ходи, Хвича, в свинарник. Поросеночком станешь!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4542

      Борат 23 июля, 21:05

      Стыдно за рылов !
      Гыгы

      10
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      ...
      Рейтинг: +2373

      afw13 > Борат 24 июля, 07:56

      а ты своим рылом не отсвечивай тут, и стыдиться нечего будет))) и да, боратик, футбол это не твое, не забывай))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2373

      afw13 23 июля, 20:53

      в матче со Спартаком он произвел приятное впечатление своей, как ни парадоксально, спартаковской игрой, смело шел в обыгрыш, обострял. интересный игрок, лишь бы только не зазвездился парень в следующем сезоне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8772

      derrik2000 23 июля, 20:29

      Всех кого не попадя в Спартак уже сватают.
      Играет он в Рубине толково - и пусть себе играет.
      Вон, Мирзов тоже в Арсенале ИГРАЛ.
      Перешёл в Спартак и что?
      Никчемный в Спартаке оказался.
      А играл бы и дальше за Арсенал. глядишь, расцвёл бы, как игрок: возможно и в сборную бы вызов получил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6733

      paracetamol > derrik2000 23 июля, 21:54

      Из Арса вроде даже в сборную приглашали, а сейчас - шиш!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6755

      Литейный4 23 июля, 20:07

      Это Кварацхелия крутил Джикией как хотел. Проникал в оборону свиней как нож в масло. Гыгыгы

      12
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      ...
      Рейтинг: +4235

      Рубинище > Литейный4 24 июля, 09:25

      Да слабость Джикии сразу проявилась. Квича его пару раз на 5ю точку посадил, вот те и защитник сборной

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1344

      Puddle 23 июля, 20:00

      В сауну позвал и обрабатывал.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2373

      afw13 > Puddle 23 июля, 20:47

      не говори за других, это у вас с алармом и боратом все вокруг сауны крутится.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4235

      Рубинище 23 июля, 19:30

      А что, у Джикии есть свободные 20 миллионов-на покупку Квичи? Дешевле Рубин ключевого игрока, не отдаст, Азмуна отдали Зениту за 12 + 20 или 25% со следующей его перепродажи Зенита-и то -отдали от безысходности и долгих переговоров. У Галицкого то желание похоже отпало, как условия узнал.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5330

      ivany4 23 июля, 18:40

      Каждый сезон немерено авансов раздают молодым дарованиям. А потом на них смотреть грустно.
      Кварацхелия Хвича игрок конечно интересный. Но интересен он как индивидуалист, с оригинальной техникой. А вот как командный игрок не впечатлил. Ему еще учиться и учиться работать на коллектив. Бокаев тоже пришел со своей изюминкой. Скоростной игрок, умеющий обыграть и забыть. Первые игры тоже на себя одеяло тянул. И вот прошел год и ... мнения болельщиков можно прочитать на сайте.
      Зачем брать игрока и его доучивать, и не быть уверенном в положительном результате. По моему, лучше купить готового игрока, а доучивать, более тщательно, подрастающую смену в академии и молодежьке. Деньги на это все равно тратятся.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3276

      Томик > ivany4 23 июля, 19:50

      Вот действительно у Бакаева изюминка: "...обыграть и забыть". Не просто так ошибся.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5330

      ivany4 > Томик 23 июля, 20:18

      Это характеристика пиджака.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1539

      vsespartak01 > ivany4 23 июля, 21:17

      нам как раз индивидуалов то и не хватает:веллитон. антоха .алекс...кто еще?...это же ваще красавцы могли взять игру на себя протаранить оборону противника!а сейчас кто?

      0
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      Рейтинг: +5330

      ivany4 > vsespartak01 23 июля, 22:01

      Тед прямо заявлял, что ему нужны командные, универсальные игроки, умеющие играть на нескольких позициях. Последняя игра с Рубином отчасти показала, что мы увидим в будущем. Атлетичный футбол с многочисленными перемещениями и сменами позиций игроков, и атакующих действий за счет паса и удержания мяча. Это мы тоже отрывками видели в последнем матче.
      Индивидуал хорошо, но подойдет ли он под схему Тедеско?

      1
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      Рейтинг: +1539

      vsespartak01 > ivany4 23 июля, 22:10

      ну дай то бог,что бы все получилось,а то подача в штрафную,а там как получится!я это видел в 80х во второй лиге!там кстати и тамбов и арсенал и уфа и другие некоторые играли!и было много спартаков и динамо!

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