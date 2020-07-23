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  • Генич: «Джикия обрабатывал Кварацхелию по поводу перехода в «Спартак»

Генич: «Джикия обрабатывал Кварацхелию по поводу перехода в «Спартак»

23 июля 2020, 16:24
33

Защитник «Спартака» Георгий Джикия говорил с полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией на предмет перехода в московский клуб, сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.

«Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера обрабатывал Хвичу по поводу перехода в Спартак. Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против. Хороший был бы трансфер?» – написал Генич в твиттере.

«Спартак» и «Рубин» встречались во вторник в 30-м туре. Москвичи обыграли казанцев со счетом 2:1.

  • Кварацхелию хочет купить «Краснодар».
  • Действующее соглашение грузина с «Рубином» истекает в 2024 году.
  • В этом сезоне футболист провел в РПЛ 27 матчей, забил три мяча и сделал три ассиста.

Источник: Твиттер Константина Генича
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Джикия Георгий Кварацхелия Хвича Генич Константин
Комментарии (33)
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Жорик кекс обжорик
1595510844
все же я думаю он останется в Рубине. Неплохо он показал се6я в Рубине, но это всего 1 год, как показывает практика, следующий он может сдуться... и брать кота в мешке не будет ни спартак ни краснодар
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vsespartak01
1595511153
не плохо бы конечно!игрок то хороший!
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NewLife
1595511515
Хорошо, если получится.
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_Marqella_
1595514065
Рубин в следующем году будет выше Спартака в итоговой таблице, Слуцкий сделает команду...имхо...)) Если идти, то в клуб играющий в еврокубках, вот тогда переход будет понятным...
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ambuppy.annerly
1595514165
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1595516636
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ivany4
1595518838
Каждый сезон немерено авансов раздают молодым дарованиям. А потом на них смотреть грустно. Кварацхелия Хвича игрок конечно интересный. Но интересен он как индивидуалист, с оригинальной техникой. А вот как командный игрок не впечатлил. Ему еще учиться и учиться работать на коллектив. Бокаев тоже пришел со своей изюминкой. Скоростной игрок, умеющий обыграть и забыть. Первые игры тоже на себя одеяло тянул. И вот прошел год и ... мнения болельщиков можно прочитать на сайте. Зачем брать игрока и его доучивать, и не быть уверенном в положительном результате. По моему, лучше купить готового игрока, а доучивать, более тщательно, подрастающую смену в академии и молодежьке. Деньги на это все равно тратятся.
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Рубинище
1595521847
А что, у Джикии есть свободные 20 миллионов-на покупку Квичи? Дешевле Рубин ключевого игрока, не отдаст, Азмуна отдали Зениту за 12 + 20 или 25% со следующей его перепродажи Зенита-и то -отдали от безысходности и долгих переговоров. У Галицкого то желание похоже отпало, как условия узнал.
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Мага 13
1595526805
в матче со Спартаком он произвел приятное впечатление своей, как ни парадоксально, спартаковской игрой, смело шел в обыгрыш, обострял. интересный игрок, лишь бы только не зазвездился парень в следующем сезоне.
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paracetamol
1595530408
Не ходи, Хвича, в свинарник. Поросеночком станешь!
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