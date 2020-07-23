Генич: «Джикия обрабатывал Кварацхелию по поводу перехода в «Спартак»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия говорил с полузащитником «Рубина» Хвичей Кварацхелией на предмет перехода в московский клуб, сообщил комментатор «Матч ТВ» Константин Генич.
«Я хоть и не инсайдер, но достаточно надежный источник говорит, что Джикия вчера обрабатывал Хвичу по поводу перехода в Спартак. Тот, разумеется, отправил к руководству, но вроде как сам не против. Хороший был бы трансфер?» – написал Генич в твиттере.
«Спартак» и «Рубин» встречались во вторник в 30-м туре. Москвичи обыграли казанцев со счетом 2:1.
- Кварацхелию хочет купить «Краснодар».
- Действующее соглашение грузина с «Рубином» истекает в 2024 году.
- В этом сезоне футболист провел в РПЛ 27 матчей, забил три мяча и сделал три ассиста.
Источник: Твиттер Константина Генича