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    «Матч ТВ: «Краснодар» готовит для «Рубина» предложение по Кварацхелии

    «Краснодар» намерен приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.

    По информации «Матч ТВ», южане уже готовят предложение по трансферу игрока. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заинтересован сохранить Кварацхелию, но все будет зависеть от предложенной суммы.

    Действующее соглашение Кварацхелии с «Рубином» истекает в 2024 году.

    • В этом сезоне футболист провел в РПЛ 26 матчей, забил три мяча и сделал три ассиста.
    • Кварацхелия перешел в «Рубин» летом прошлого года.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1813

      латунный 11 минут назад

      очередной воспитаник академии браво галик

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      Рейтинг: +4132

      Рубинище 14 минут назад

      я этого и опасался. ещё перед игр. с быками писал, что как бы Галицкий себе Квичу не присмотрел. Ясен пень он им необходим и усилит, но для нас -это проблема, вся атака только на нём и держится. меньше 15 точно не отдадут

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      Рейтинг: +722

      УхоГорлоНос > Рубинище 6 минут назад

      Меньше 15? Таких цен внутри РПЛ нет вообще.

      0
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      Рейтинг: +427

      Spinorr 24 минуты назад

      Когда наконец Рубин начнет продавать своих игроков за рубеж? Хвиче нечего делать ни в одном российском клубе. В Зените закиснет, в ЦСКА загоняют, как лошадь, в Краснодаре тренер такой, что ничему у него не научишься. Испанский клуб с серьезными намерениями вот его место. Но для этого надо сезон другой поиграть-поднатаскаться у специалиста, каковым Слуцкий является. Может он находить алмазы и не умеет, но огранку дает профессиональную. И цена подрастет, и сам сходу заиграет.

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      Рейтинг: +129

      Фанат Рубина 35 минут назад

      Краснодар не хотел бы пойти на х**?
      у нас след сезоне задача выход в ек! как раз локо сдриснет с верхушки после распилов, из ростова карпин уйдет, спартак не понятно, динамо ахаахх

      1
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      Рейтинг: +2417

      KPCCSPB > Фанат Рубина 10 минут назад

      Татарский минет оформите опять, губу он раскатал тут

      0
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      Рейтинг: +1094

      Tsigan 50 минут назад

      Не плохой вариант.

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      Рейтинг: +727

      PAREVG. 52 минуты назад

      Кикнадзе - у...од, такой талант про..рал!!!!
      Не послушал шПалыча, а в Казани сразу предложили контракт, и теперь в случае продажи неплохо наварятся, такой игрок как Хвича и в европе не затеряется.

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      Рейтинг: +947

      Semenycch 56 минут назад

      Да, это игрок как раз для Краснодара.

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      Рейтинг: +15

      isakkobelini 58 минут назад

      Кикнадзе кусай логти.

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      Рейтинг: +727

      PAREVG. > isakkobelini 51 минуту назад

      Он, д..бил, не понимает что звезду упустил.

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      Рейтинг: -25

      Kurt Angel 1 час назад

      Хвчиа в ЦСКА б отлично вписался.

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