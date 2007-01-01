«Матч ТВ: «Краснодар» готовит для «Рубина» предложение по Кварацхелии

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«Краснодар» намерен приобрести полузащитника «Рубина» Хвичу Кварацхелию.
По информации «Матч ТВ», южане уже готовят предложение по трансферу игрока. Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заинтересован сохранить Кварацхелию, но все будет зависеть от предложенной суммы.
Действующее соглашение Кварацхелии с «Рубином» истекает в 2024 году.
- В этом сезоне футболист провел в РПЛ 26 матчей, забил три мяча и сделал три ассиста.
- Кварацхелия перешел в «Рубин» летом прошлого года.