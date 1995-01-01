Гончаренко – фанатам ЦСКА: «Спасибо, что гоните нас вперед, когда нам тяжело»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к болельщикам с благодарностью за поддержку.

«Уже скоро новый сезон. Спасибо большую за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо вам за то, что гоните нас вперeд, когда нам тяжело», – цитирует белоруса журналист Андрей Панков.