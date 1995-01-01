Гончаренко – фанатам ЦСКА: «Спасибо, что гоните нас вперед, когда нам тяжело»

когда против Тамбова, который в 10, идет катание мяча на своей половине поля, ля, обидно, тем более последний тур, можно и порадовать трибуны
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к болельщикам с благодарностью за поддержку.
«Уже скоро новый сезон. Спасибо большую за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо вам за то, что гоните нас вперeд, когда нам тяжело», – цитирует белоруса журналист Андрей Панков.
- ЦСКА финишировал в таблице РПЛ четвертым.
- В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.
- Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года.