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    Гончаренко – фанатам ЦСКА: «Спасибо, что гоните нас вперед, когда нам тяжело»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко обратился к болельщикам с благодарностью за поддержку.

    «Уже скоро новый сезон. Спасибо большую за поддержку. Нам нужна ваша помощь. Спасибо вам за то, что гоните нас вперeд, когда нам тяжело», – цитирует белоруса журналист Андрей Панков.

    • ЦСКА финишировал в таблице РПЛ четвертым.
    • В следующем сезоне команда выступит в Лиге Европы.
    • Гончаренко тренирует ЦСКА с 2016 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Андрея Панкова

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    Сегодня, 22:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +585

      elessar arnor 3 минуты назад

      когда против Тамбова, который в 10, идет катание мяча на своей половине поля, ля, обидно, тем более последний тур, можно и порадовать трибуны

      0
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      Рейтинг: +8030

      BRO_football 24 минуты назад

      Надо не просто гнать, а давать хорошего пенделя под сраку, чтобы ЦСКА шёл вперёд, когда ему сложно

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