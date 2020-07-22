Sport24: «Локомотив» рассматривает игрока сборной Румынии Мана как замену Алексею Миранчуку

Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман заинтересовал «Локомотив», пишет Sport24.

Руководство москвичей рассматривает румына в качестве потенциальной замены Алексею Миранчуку, которого связывают с итальянскими клубами. Контракт Мана истекает летом 2022 года.

В активе футболиста четыре матча за сборную Румынии.