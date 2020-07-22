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    Sport24: «Локомотив» рассматривает игрока сборной Румынии Мана как замену Алексею Миранчуку

    Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман заинтересовал «Локомотив», пишет Sport24.

    Руководство москвичей рассматривает румына в качестве потенциальной замены Алексею Миранчуку, которого связывают с итальянскими клубами. Контракт Мана истекает летом 2022 года.

    В активе футболиста четыре матча за сборную Румынии.

    • В этом сезоне Ман сыграл за «Стяуа» 30 матчей, забив восемь голов и отдав пять ассистов.
    • Рыночная стоимость 21-летнего игрока – 5 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:35
    Комментарии3
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      Рейтинг: +19

      MrConstantine 23 минуты назад

      Я частично смотрел чемпионат Румынии!
      Молодой хороший перспективный!

      0
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      Рейтинг: +929

      LOKOfanatik19 34 минуты назад

      На первый взгляд, совсем не плохой вариант.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1049

      Semenycch 45 минут назад

      Игрок отличный, но готов ли он к такому закрытому чемпионату как в России?

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