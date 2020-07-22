Sport24: «Локомотив» рассматривает игрока сборной Румынии Мана как замену Алексею Миранчуку

Я частично смотрел чемпионат Румынии!
Молодой хороший перспективный!
Полузащитник «Стяуа» Деннис Ман заинтересовал «Локомотив», пишет Sport24.
Руководство москвичей рассматривает румына в качестве потенциальной замены Алексею Миранчуку, которого связывают с итальянскими клубами. Контракт Мана истекает летом 2022 года.
В активе футболиста четыре матча за сборную Румынии.
- В этом сезоне Ман сыграл за «Стяуа» 30 матчей, забив восемь голов и отдав пять ассистов.
- Рыночная стоимость 21-летнего игрока – 5 миллионов евро.