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    «Это вредно и неправильно». Мещеряков отказался комментировать информацию о возвращении Смолова

    Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о возможном возвращении форварда Федора Смолова в московскую команду.

    «Не комментирую такого рода информацию по игрокам до официального объявления. Это вредно и неправильно», – сказал Мещеряков.

    • Смолов выступал за «Сельту» с января на правах аренды.
    • Россиянин забил два гола в 14 матчах.
    • Последние игры он пропустил из-за травмы.

    La Voz de Galicia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1260

      Иван Петров 1986 32 минуты назад

      Не по сеньке шапка оказалась. Это у нас можно ничего не делать и хорошие бабки получать - получать, а не зарабатывать. Там так не получается.

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