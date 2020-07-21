«Это вредно и неправильно». Мещеряков отказался комментировать информацию о возвращении Смолова

Глава совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о возможном возвращении форварда Федора Смолова в московскую команду.

«Не комментирую такого рода информацию по игрокам до официального объявления. Это вредно и неправильно», – сказал Мещеряков.

Смолов выступал за «Сельту» с января на правах аренды.

Россиянин забил два гола в 14 матчах.

Последние игры он пропустил из-за травмы.

La Voz de Galicia: «Сельта» отказалась выкупать Смолова