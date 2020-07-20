Журналист Скира: «РБ Лейпциг» достиг соглашения с Рашицей

Форвард «Вердера» Милот Рашица близок к переходу в «РБ Лейпциг».
Как сообщает журналист Николо Скира, клуб Юлиана Нагельсмана достиг договоренности с игроком.
Сейчас идет согласование трансфера с «Вердером». Отступные за Рашицу составляют 30 миллионов евро.
- В этом сезоне футболист провел за «Вердер» 34 матча, забив 11 голов и сделав 8 ассистов.
- Рыночная стоимость Рашицы 22 миллиона евро.
Источник: Твиттер Николо Скиры
Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (78,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.