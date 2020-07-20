Журналист Скира: «РБ Лейпциг» достиг соглашения с Рашицей

Форвард «Вердера» Милот Рашица близок к переходу в «РБ Лейпциг».

Как сообщает журналист Николо Скира, клуб Юлиана Нагельсмана достиг договоренности с игроком.

Сейчас идет согласование трансфера с «Вердером». Отступные за Рашицу составляют 30 миллионов евро.