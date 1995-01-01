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    Журналист Скира: «РБ Лейпциг» достиг соглашения с Рашицей

    Форвард «Вердера» Милот Рашица близок к переходу в «РБ Лейпциг».

    Как сообщает журналист Николо Скира, клуб Юлиана Нагельсмана достиг договоренности с игроком.

    Сейчас идет согласование трансфера с «Вердером». Отступные за Рашицу составляют 30 миллионов евро.

    • В этом сезоне футболист провел за «Вердер» 34 матча, забив 11 голов и сделав 8 ассистов.
    • Рыночная стоимость Рашицы 22 миллиона евро.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Бывший журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (78,5 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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