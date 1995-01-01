Дзюба – лидер сезона РПЛ по попаданиям в офсайд

Правильно сказал седой Серафимыч, что Дзюба играет как ветеран: медленно разгоняется, медленно останавливается. В общем инертный, как сопли.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в сезоне РПЛ 32 раза попал в положение «вне игры». Он лидирует по показателю.
На втором месте идет форвард «Уфы» Ловро Бизяк (23). Третий – динамовец Сильвестр Игбун (20).
- Дзюба за тур до окончания чемпионата лидирует в списке бомбардиров.
- Всего игрок провел в сезоне РПЛ 27 матчей.
- «Зенит» второй раз подряд взял чемпионство.