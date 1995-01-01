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    Дзюба – лидер сезона РПЛ по попаданиям в офсайд

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в сезоне РПЛ 32 раза попал в положение «вне игры». Он лидирует по показателю.

    На втором месте идет форвард «Уфы» Ловро Бизяк (23). Третий – динамовец Сильвестр Игбун (20).

    • Дзюба за тур до окончания чемпионата лидирует в списке бомбардиров.
    • Всего игрок провел в сезоне РПЛ 27 матчей.
    • «Зенит» второй раз подряд взял чемпионство.

    Источник: РПЛ

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии12
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      Рейтинг: +17602

      DOCTOR PENALTY 20 минут назад

      Правильно сказал седой Серафимыч, что Дзюба играет как ветеран: медленно разгоняется, медленно останавливается. В общем инертный, как сопли.

      0
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      Рейтинг: -60

      Волька 39 минут назад

      Гомосеки-бомжи

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +627

      Граф2019 44 минуты назад

      ух-ты! кому сидеть в офсайде... Дзюба,Бизяк и *****...

      0
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      Рейтинг: +627

      Граф2019 > Граф2019 42 минуты назад

      а Игбун-это мат...

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      Рейтинг: +114

      Жуков А 44 минуты назад

      пора написать статью про то кто лидер по тому. что чаще пердел на поле

      0
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      Рейтинг: +324

      alarm_иг 51 минуту назад

      Ну он не только в офсайды метко попадает. Азмун тому пример. Гыгы

      1
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      Рейтинг: +3983

      Hektor 84 1 час назад

      Это шлюба может! Бревно в офсайде)))

      4
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      Рейтинг: +4406

      САДЫЧОК 1 час назад

      Лобановский за это , мог сразу выгнать !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +10648

      Garrincha58 1 час назад

      а это разве ценится в футболе? это срыв атаки своей команды определённый вред

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3611

      Давид59 > Garrincha58 1 час назад

      Ясен пень, что это срыв атаки. Именно это и вывело из себя Манчини, когда он Дзюбу в аренду отправил

      0
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      Рейтинг: +3369

      dinar7777dinar 1 час назад

      и рикошетам

      3
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      Рейтинг: +10648

      Garrincha58 > dinar7777dinar 1 час назад

      было бы неплохо завтра три рикошета в ворота соперника

      0
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