Дзюба – лидер сезона РПЛ по попаданиям в офсайд

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в сезоне РПЛ 32 раза попал в положение «вне игры». Он лидирует по показателю.

На втором месте идет форвард «Уфы» Ловро Бизяк (23). Третий – динамовец Сильвестр Игбун (20).