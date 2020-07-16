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    «Реал» в 34-й раз в истории стал чемпионом Испании

    Благодаря победе над «Вильярреалом» (2:1) в матче 37-го тура Примеры «Реал» досрочно выиграл чемпионство.

    Для мадридской команды данный титул стал 34-м в истории – это рекорд турнира.

    Столичный клуб не становился чемпионом Испании с сезона-2016/17.

    • Возглавляет «Реал» Зинедин Зидан. Для него это 11-й трофей в тренерской карьере.
    • После возобновления сезона команда выиграла десять матчей подряд.

    Источник: «Бомбардир»

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    16.07.2020 23:58
    Комментарии26
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      Рейтинг: +8

      Khasannnnn 8 минут назад

      Аплодирую Реалу, конечно заслужили. Просто хотелось по другому, но что делать, не всегда все происходит так как хочется. Поздравляю Мадрид!

      0
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      Рейтинг: +11

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      Рейтинг: +372

      nelez 53 минуты назад

      С 34-ой МАДРИДИСТЫ!

      4
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      Рейтинг: +885

      VVadic 57 минут назад

      Мадрид - бодрит!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Khasannnnn 59 минут назад

      И против Барсы от Атлетико 2 Пен.

      -2
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      Рейтинг: +9725

      DeStar 59 минут назад

      молодцы, хорошо прошли после перерыва отрезок, честно, радости почему-то нет) мжет отвык от футбола или то что сезон ГГ ,но реал ла лигу реже лч берет, вроде должен радоваться)10 побед подряд, и даже куртуа не выглядит такой дыркой как на старте

      5
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      Рейтинг: +29

      БарселонаНавсегда > DeStar 49 минут назад

      Я считаю, полностью заслуга Зидана. Это кажется невероятным.

      3
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      ...
      Рейтинг: +9725

      DeStar > БарселонаНавсегда 42 минуты назад

      может, сложно сказать. Бензема забивает откудато, и стата чуть ли не месси по голам в ла лиге, а вроде и бревно, азар никоим образом даже пол роналду заменить не может ,но реал все-равно побеждает, с какого-то хрена защита стала чуть ли не идеал( по кол-ву пропущенных сужу)

      2
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      Рейтинг: +3336

      dinar7777dinar > DeStar 40 минут назад

      поздравляю с чемпионством ! а ты сомневался как то !

      2
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      Рейтинг: +8

      Khasannnnn 1 час назад

      5 побед с пенальти

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1460

      FENIX-SL > Khasannnnn 47 минут назад

      а у Барселоны как дела?
      даже на пенальти не набегали?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3336

      dinar7777dinar > Khasannnnn 34 минуты назад

      есть ли пеньки нет ли пенек ! спорные они или нет ! барса упустила чемп после карантина. никто не виноват кроме самой барсы ! а реал взял и воспользовался шансом . игра на результат ! вот и все ! ждем след сезон.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8

      Khasannnnn > FENIX-SL 9 минут назад

      Если честно - *****

      0
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      Рейтинг: +4175

      alarm 1 час назад

      ура! позор котолонским и спартаку!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3336

      dinar7777dinar > alarm 39 минут назад

      позор жениту ! снова в лч 4 место !

      2
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      ...
      Рейтинг: +4175

      alarm > dinar7777dinar 37 минут назад

      рыло татарское, запомни: зенит в 10 из 11 случаев выходил в евровесну. и только 1 раз занял 4 место там, куда вам вообще не дано выйти. позор тебе и спартаку!

      0
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      ...
      Рейтинг: +3336

      dinar7777dinar > alarm 36 минут назад

      е б анько сколько ж у тебя аккаунтов гниль петущиная п и дерская !

      1
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      ...
      Рейтинг: +4175

      alarm > dinar7777dinar 36 минут назад

      ровно 1. бомби жестче, рыло)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3336

      dinar7777dinar > alarm 35 минут назад

      да че ты гонишь петушок !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3336

      dinar7777dinar > alarm 34 минуты назад

      минусуй девочка ! не обижайся на правду !

      2
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      Рейтинг: +4175

      alarm > dinar7777dinar 33 минуты назад

      бом-бом-бом) гы-гы

      0
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      Рейтинг: +3336

      dinar7777dinar > alarm 27 минут назад

      так ты говоришь когда тебя долбят твои питерские петушки?

      1
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      Рейтинг: +4175

      alarm > dinar7777dinar 22 минуты назад

      тебе запятых отсыпать? а то без них всё поворачивается на 180, т.е., долбят тебя в рыло)

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      Рейтинг: +3336

      dinar7777dinar > alarm 21 минуту назад

      девочка засунь запятые в свое порванное очко и ложись спать алкашка !

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      Рейтинг: +4175

      alarm > dinar7777dinar 20 секунд назад

      главное, ты не усни. тебе ещё рылом до утра квоту отрабатывать)

      0
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      Рейтинг: +5509

      JTherry 1 час назад

      Реал - чемпион Испании!!! 34 раз!!! молодцы, Зидан - лучший!!!

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