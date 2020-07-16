«Реал» в 34-й раз в истории стал чемпионом Испании

Аплодирую Реалу, конечно заслужили. Просто хотелось по другому, но что делать, не всегда все происходит так как хочется. Поздравляю Мадрид!
Благодаря победе над «Вильярреалом» (2:1) в матче 37-го тура Примеры «Реал» досрочно выиграл чемпионство.
Для мадридской команды данный титул стал 34-м в истории – это рекорд турнира.
Столичный клуб не становился чемпионом Испании с сезона-2016/17.
- Возглавляет «Реал» Зинедин Зидан. Для него это 11-й трофей в тренерской карьере.
- После возобновления сезона команда выиграла десять матчей подряд.