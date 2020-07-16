Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. На первом – Бельгия

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных.

Россия осталась в рейтинге на 38-м месте. По состоянию на 16 июля в активе сборной 1470 очков – так же, как и в предыдущем рейтинге.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии – у нее 1765 очков. В тройке лидеров также сборные Франции и Бразилии.

1. Бельгия (1765 очков);

2. Франция (1733);

3. Бразилия (1712);

4. Англия (1661);

5. Уругвай (1645);

6. Хорватия (1642);

7. Португалия (1639);

8. Испания (1636);

9. Аргентина (1623);

10. Колумбия (1622)...

38. Россия (1470).