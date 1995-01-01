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    Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. На первом – Бельгия

    ФИФА обновила рейтинг национальных сборных.

    Россия осталась в рейтинге на 38-м месте. По состоянию на 16 июля в активе сборной 1470 очков – так же, как и в предыдущем рейтинге.

    Первое место сохранила за собой сборная Бельгии – у нее 1765 очков. В тройке лидеров также сборные Франции и Бразилии.

    1. Бельгия (1765 очков);

    2. Франция (1733);

    3. Бразилия (1712);

    4. Англия (1661);

    5. Уругвай (1645);

    6. Хорватия (1642);

    7. Португалия (1639);

    8. Испания (1636);

    9. Аргентина (1623);

    10. Колумбия (1622)...

    38. Россия (1470).

    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +10614

      Garrincha58 27 минут назад

      позорное место лучше бы не напоминали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4995

      subbotaspartak 1 час назад

      По рейтингу мы на чемпионат мира не попадаем?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10614

      Garrincha58 > subbotaspartak 27 минут назад

      а по игре тем более!

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