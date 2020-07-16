Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. На первом – Бельгия

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных.
Россия осталась в рейтинге на 38-м месте. По состоянию на 16 июля в активе сборной 1470 очков – так же, как и в предыдущем рейтинге.
Первое место сохранила за собой сборная Бельгии – у нее 1765 очков. В тройке лидеров также сборные Франции и Бразилии.
1. Бельгия (1765 очков);
2. Франция (1733);
3. Бразилия (1712);
4. Англия (1661);
5. Уругвай (1645);
6. Хорватия (1642);
7. Португалия (1639);
8. Испания (1636);
9. Аргентина (1623);
10. Колумбия (1622)...
38. Россия (1470).
Источник: Официальный сайт ФИФА