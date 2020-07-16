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  • Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. На первом – Бельгия

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА. На первом – Бельгия

16 июля 2020, 14:04
7

ФИФА обновила рейтинг национальных сборных.

Россия осталась в рейтинге на 38-м месте. По состоянию на 16 июля в активе сборной 1470 очков – так же, как и в предыдущем рейтинге.

Первое место сохранила за собой сборная Бельгии – у нее 1765 очков. В тройке лидеров также сборные Франции и Бразилии.

1. Бельгия (1765 очков);

2. Франция (1733);

3. Бразилия (1712);

4. Англия (1661);

5. Уругвай (1645);

6. Хорватия (1642);

7. Португалия (1639);

8. Испания (1636);

9. Аргентина (1623);

10. Колумбия (1622)...

38. Россия (1470).

Источник: Официальный сайт ФИФА
Весь мир Россия Бельгия Франция Бразилия
Комментарии (7)
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subbotaspartak
1594904530
По рейтингу мы на чемпионат мира не попадаем?
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Garrincha58
1594907495
позорное место лучше бы не напоминали
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Axe111
1594909800
СОХРАНИЛА 38 МЕСТО ЛОЛ!!!! ЗАЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ ЭТОТ ПОЗОР
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zigbert
1594989535
Достигли стабильности в результатах.
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Plyash
1595140968
Такое позорище обязательно надо публиковать на всю Россию,а в сноске к сему рейтингу фамилии всех игроков команды во главе с тренерским составом,они заслужили.Страна должна знать своих героев.
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Hektor 84
1595674793
Эта статья ответ тем умникам которые превозносят наш футбол. Говорят о каком то мнимом подъеме.
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