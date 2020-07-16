Джикия – о словах Федуна про судейство: «Я ко всем арбитрам с уважением отношусь»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал заявление владельца клуба Леонида Федуна о назначении бригады арбитров на матч 1/2 финала Кубка России против «Зенита».

«Федун сказал, что если Вилков будет судить матч с «Зенитом», то не выйдем на матч? Я точно выйду. На то, каких арбитров объявляют, не так сильно обращаю внимание, я ко всем судьям с уважением отношусь. Со всеми здороваемся, со всеми хорошо общаемся. Да, бывают какие-то эмоции, но потом жмем руки», – сказал Джикия.

Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля.

В РПЛ московская команда занимает восьмое место по итогам 29 туров.

Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»