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    Джикия – о словах Федуна про судейство: «Я ко всем арбитрам с уважением отношусь»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал заявление владельца клуба Леонида Федуна о назначении бригады арбитров на матч 1/2 финала Кубка России против «Зенита».

    «Федун сказал, что если Вилков будет судить матч с «Зенитом», то не выйдем на матч? Я точно выйду. На то, каких арбитров объявляют, не так сильно обращаю внимание, я ко всем судьям с уважением отношусь. Со всеми здороваемся, со всеми хорошо общаемся. Да, бывают какие-то эмоции, но потом жмем руки», – сказал Джикия.

    • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля.
    • В РПЛ московская команда занимает восьмое место по итогам 29 туров.

    Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:12
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3595

      Давид59 1 час назад

      Джикия куда вменяемей, чем его шеф

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6430

      paracetamol 1 час назад

      Против начальственного ветра сцышь! Это тебе еще аукнется.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1298

      acor94 1 час назад

      Очень адекватный комментарий

      1
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