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  • Джикия – о словах Федуна про судейство: «Я ко всем арбитрам с уважением отношусь»

Джикия – о словах Федуна про судейство: «Я ко всем арбитрам с уважением отношусь»

16 июля 2020, 12:12
6

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал заявление владельца клуба Леонида Федуна о назначении бригады арбитров на матч 1/2 финала Кубка России против «Зенита».

«Федун сказал, что если Вилков будет судить матч с «Зенитом», то не выйдем на матч? Я точно выйду. На то, каких арбитров объявляют, не так сильно обращаю внимание, я ко всем судьям с уважением отношусь. Со всеми здороваемся, со всеми хорошо общаемся. Да, бывают какие-то эмоции, но потом жмем руки», – сказал Джикия.

  • Матч «Зенит» – «Спартак» состоится 19 июля.
  • В РПЛ московская команда занимает восьмое место по итогам 29 туров.

Семак – о словах Федуна про судейство: «Когда нет результата, соперник ищет причины, которые влияют на игру или результаты»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Джикия Георгий Федун Леонид Вилков Михаил
Комментарии (6)
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acor94
1594891232
Очень адекватный комментарий
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paracetamol
1594891396
Против начальственного ветра сцышь! Это тебе еще аукнется.
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Давид59
1594893104
Джикия куда вменяемей, чем его шеф
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моэм
1594898809
Судьи РПЛ -уважаемые люди????...это новый анекдот?...несмешно.
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portero
1594902727
Джикия молодец! Федун просто продавливает судеек перед конкретной важной игрой, ему пофиг на всё, все средства хороши.....
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zigbert
1594918948
Ну и правильно. Надо играть не обращая внимания на судей как в последнем матче.
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