Гвардиола – рекордсмен АПЛ по числу побед в первых 150 матчах

Я помню этот дешёвый вброс, что Пеп ничего не покажет в АПЛ, это ему не Испания, не Германия даже... Ну-ну... 1 сезон на адаптацию и пошла жара. Трёп того же уровня, что вне Барселоны Месси ничего не сможет)
В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.
Эта победа стала для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы 111-й в первых 150 играх Премьер-лиги.
Как сообщает Opta, испанец установил новый рекорд турнира по данному показателю.
Ранее лучший результат был у Жозе Моуринью – 105 побед в 150 матчах АПЛ.