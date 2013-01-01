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    Гвардиола – рекордсмен АПЛ по числу побед в первых 150 матчах

    В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.

    Эта победа стала для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы 111-й в первых 150 играх Премьер-лиги.

    Как сообщает Opta, испанец установил новый рекорд турнира по данному показателю.

    Ранее лучший результат был у Жозе Моуринью – 105 побед в 150 матчах АПЛ.

    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10298

      Cules2013 22 минуты назад

      Я помню этот дешёвый вброс, что Пеп ничего не покажет в АПЛ, это ему не Испания, не Германия даже... Ну-ну... 1 сезон на адаптацию и пошла жара. Трёп того же уровня, что вне Барселоны Месси ничего не сможет)

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