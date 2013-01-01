Гвардиола – рекордсмен АПЛ по числу побед в первых 150 матчах

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» дома обыграл «Борнмут» со счетом 2:1.

Эта победа стала для главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолы 111-й в первых 150 играх Премьер-лиги.

Как сообщает Opta, испанец установил новый рекорд турнира по данному показателю.

Ранее лучший результат был у Жозе Моуринью – 105 побед в 150 матчах АПЛ.