Джикия: «Как и Тедеско, мне писал мошенник, от имени нашего доктора. Я послал, но доктора тоже бы послал. Закончил с такой благотворительностью»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что его тоже пытались обмануть мошенники. На прошлой неделе они нанесли финансовый ущерб главному тренеру команды Доменико Тедеско.

«Не первый раз это уже. Нам пишут тоже, мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже бы послал. Я никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся», – сказал Джикия.