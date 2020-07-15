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  • Джикия: «Как и Тедеско, мне писал мошенник, от имени нашего доктора. Я послал, но доктора тоже бы послал. Закончил с такой благотворительностью»

Джикия: «Как и Тедеско, мне писал мошенник, от имени нашего доктора. Я послал, но доктора тоже бы послал. Закончил с такой благотворительностью»

15 июля 2020, 22:12
8

Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что его тоже пытались обмануть мошенники. На прошлой неделе они нанесли финансовый ущерб главному тренеру команды Доменико Тедеско.

«Не первый раз это уже. Нам пишут тоже, мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже бы послал. Я никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся», – сказал Джикия.

  • Защитник стоит на рынке 8 миллионов евро.
  • В сезоне РПЛ Джикия провел 26 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
  • «Спартак» в таблице идет восьмым.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Джикия Георгий Тедеско Доменико
Комментарии (8)
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vladik12
1594840545
Быдло.
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Хейтер Аларм
1594840656
Че сказать? Свинья! Не даром капитан хряков!
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Benifacto
1594841352
мда...
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vmonomah17
1594843467
Что тут сказать .. Ничего удивительного. Чурка.
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Ilya26
1594844053
Потому что он в курсе, что это пишет гнилая болотная крыса - голубчик дзюба, которой все мало и сворованных денег из раздевалки не хватает
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paracetamol
1594845246
Так мошенники и есть нуждающиеся. Мошенничество - их работа, причем достаточно опасная. Это тебе не мячик пинать!
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Hektor 84
1594960128
Это барат звонил. Бомжу жрать нечего)))
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Hektor 84
1594960392
Писал
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