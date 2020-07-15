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    Джикия: «Как и Тедеско, мне писал мошенник, от имени нашего доктора. Я послал, но доктора тоже бы послал. Закончил с такой благотворительностью»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что его тоже пытались обмануть мошенники. На прошлой неделе они нанесли финансовый ущерб главному тренеру команды Доменико Тедеско.

    «Не первый раз это уже. Нам пишут тоже, мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже бы послал. Я никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся», – сказал Джикия.

    • Защитник стоит на рынке 8 миллионов евро.
    • В сезоне РПЛ Джикия провел 26 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
    • «Спартак» в таблице идет восьмым.

    Источник: «Чемпионат»

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    15.07.2020 22:12
    Комментарии9
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      Рейтинг: +4366

      Борат 21 минуту назад

      у жидовская морда ! повёлся с федуном и стал таким же рылой !
      гыгы

      0
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      Рейтинг: +6411

      paracetamol 33 минуты назад

      Так мошенники и есть нуждающиеся. Мошенничество - их работа, причем достаточно опасная. Это тебе не мячик пинать!

      1
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      Рейтинг: +10

      Ilya26 52 минуты назад

      Потому что он в курсе, что это пишет гнилая болотная крыса - голубчик дзюба, которой все мало и сворованных денег из раздевалки не хватает

      0
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      Рейтинг: +2478

      KPCCSPB 1 час назад

      Во бородатое создание, не зря его разводят, жида.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      vmonomah17 1 час назад

      Что тут сказать .. Ничего удивительного. Чурка.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Cleaner 1 час назад

      Жадина.

      1
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      Рейтинг: +859

      Benifacto 1 час назад

      мда...

      1
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      Рейтинг: +179

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Че сказать? Свинья! Не даром капитан хряков!

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      Рейтинг: +4172

      vladik12 1 час назад

      Быдло.

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