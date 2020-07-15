Джикия: «Как и Тедеско, мне писал мошенник, от имени нашего доктора. Я послал, но доктора тоже бы послал. Закончил с такой благотворительностью»

у жидовская морда ! повёлся с федуном и стал таким же рылой !
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал, что его тоже пытались обмануть мошенники. На прошлой неделе они нанесли финансовый ущерб главному тренеру команды Доменико Тедеско.
«Не первый раз это уже. Нам пишут тоже, мне как-то писал якобы наш доктор. Я его сразу послал. Но даже если был бы доктор, тоже бы послал. Я никому в долг не даю, закончил с такой благотворительностью. Только нуждающимся», – сказал Джикия.
- Защитник стоит на рынке 8 миллионов евро.
- В сезоне РПЛ Джикия провел 26 матчей, забил гол, сделал результативный пас.
- «Спартак» в таблице идет восьмым.